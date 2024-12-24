الإعمار: إحالة 24 مشروعاً جديداً موزعة على المحافظات للتنفيذ

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن إحالة 24 مشروعاً جديداً للتنفيذ موزعة في 10 محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار ان “هناك ما يقارب 73 مشروعاً مستمراً موزعة بين المحافظات كافة تعمل عليها دائرة الطرق والجسور ضمن مهامها الرئيسية في صيانة وإنشاء الطرق الرابطة مابين المحافظات”.

وأشار إلى، أنه “تم إدراج وإحالة 24 مشروعاً جديداً للتنفيذ توزعت مابين محافظات كالتالي: بغداد 6 مشاريع، واسط 5، كربلاء المقدسة 3 ، النجف الاشرف 2، الديوانية 2، نينوى 2، ديالى 1، المثنى 1، صلاح الدين 1، كركوك 1”.