رادوكانو تستعين بمدرب ماريا شارابوفا

روبليف يشارك في بطولة هامبورج للتنس وكيريوس يستعد للعودة إلى الجراند سلام

العواصم ـ وكالات:

أعلن منظمو بطولة هامبورج المفتوحة للتنس، أن الروسي أندريه روبليف، المصنف الثامن عالميا، بات أول المصنفين الأوائل، الذي أكد مشاركته في المسابقة العام القادم.وتوج روبليف بالبطولة، التي تقام على الملاعب الرملية، عام 2020، علما بأنه تأهل لنهائي النسخة السابقة للمسابقة.

وفاز روبليف بستة من ألقابه الـ 16 في مسيرته مع اللعبة البيضاء، على الملاعب الرملية، من بينها بطولتي الأساتذة في مونتي كارلو العام الماضي، ومدريد هذا العام.وقال إنريك مولينا مور مدير البطولة، إنه سيتم الإعلان عن مشاركة المزيد من اللاعبين المتميزين في المسابقة خلال الأسابيع المقبلة.وتعود بطولة هامبورج إلى موعدها الأصلي في آيار من العام المقبل، بعد إقامتها لعدة سنوات في يتموز، وهذا يجعلها حدثا تمهيديا لبطولة فرنسا المفتوحة، كما يمهدها أيضًا لتكون ذات جوائز مالية أكثر ربحا.ومن المقرر أن تقام نسخة 2025 من بطولة هامبورج في المدة من 17 إلى 24 آيار المقبل، على أن تبدأ بعدها بطولة فرنسا المفتوحة، في اليوم التالي.

من جانب اخر، يستعد الأسترالي نيك كيريوس، للمشاركة في أول بطولة جراند سلام له، منذ أكثر من عامين، بعد تأكيد وجوده على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.وخاض الأسترالي، مباراة واحدة فقط خلال الموسمين الماضيين بعد خضوعه لجراحتين في الركبة والمعصم، لكنه من المقرر أن يعود للملاعب في بريزبن في وقت لاحق من هذا الشهر.وبرغم أن كيريوس أصبح لاعبا غير مصنف حاليا، فإنه يتمتع بتصنيف عالمي محمي في المركز 21، والذي استخدمه للدخول في بطولة بلاده الكبرى، والتي تبدأ في 12 يناير/كانون ثان المقبل.ويتصدر قائمة المشاركين في البطولة، التي تعتبر أولى مسابقات الجراند سلام هذا الموسم، الإيطالي يانيك سينر، والبيلا روسية أرينا سابالينكا.وفي الوقت نفسه، ستنضم إلى صفوف الأمهات في تلك النسخة، السويسرية بليندا بنتشيتش، الفائزة بالميدالية الذهبية لمنافسات فردي السيدات بأولمبياد 2020، والتي تعود للعبة البيضاء بعد ولادة ابنتها بيلا في أبريل/نيسان الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية.

من جانبها، تسعى إيما رادوكانو، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لأن تكون واحدة من أفضل الرياضيين في التنس بعدما قامت بالاستعانة بمدرب اللياقة يوتاكا ناكامورا.وسيبقى ناكامورا، الذي عمل مع ماريا شارابوفا ومؤخرا مع نعومي أوساكا، مع رادوكانوا طوال الموسم.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الإصابات المتتالية لرادوكانو بعد فوزها المذهل ببطولة أمريكا المفتوحة في 2021، أبعدها عن الملاعب لفترات طويلة، وأن معالجة نقص القوة البدنية هي خطوة ضرورية وملحة.

وقالت رادوكانو (22 عاما): “أعتقد أنه سيساعدني حقا لاستكشاف المدى الذي يمكنني الوصول إليه، من الناحية الرياضية”.وأضافت: “أعتقد أن هذه نقطة قوة كبيرة بالنسبة لي لم أحققها بعد. أعتقد أنني يمكنني أن أصبح واحدة من أفضل الرياضيين في التنس، وأنا متحمسة لرؤية إلى أي مدى يمكنني الوصول”.وأكدت: “أعتقد أنه سيساعدني في هذا. والطريقة التي أتدرب بها معه، ومع نيك جعلتني أكثر تكاملا”.ووجدت رادوكانو التوازن في فريقها التدريبي في العام الماضي مع مرشدها منذ الصغر نيك كافاداي، وهو وناكامورا سينضمان للمصنفة الثانية في بريطانيا، عندما تسافر إلى أستراليا الخميس المقبل.

في حين عادت الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى نيويورك للمشاركة في بطولة ماديسون سكوير جاردن الاستعراضية للتنس التي يشارك بها أيضا النجم الإسباني كارلوس ألكاراز.واستعادت بيجولا بعودتها إلى نيويورك ذكريات إنجازها الأكبر في البطولات الأربع الكبرى عندما خسرت المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر/أيلول الماضي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا.وقالت بيجولا في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) “العودة إلى هنا (نيويورك) تبقى أكثر روعة بعدما حققت هذه النتيجة الرائعة”.وستلعب بيجولا ضد مواطنتها الأمريكية إيما نافارو التي خسرت في الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، بينما سيلعب الإسباني كارلوس ألكاراز، الفائز بأربعة ألقاب في جراند سلام ضد الأمريكي بن شيلتون.ويعود ألكاراز إلى ملاعب التنس بعد راحة قصيرة امتدت أسبوعا ونصف بعد المشاركة مع إسبانيا في كأس ديفيز في آخر ظهور للنجم الأسطوري رافاييل نادال قبل اعتزاله.أما بيجولا حصلت على راحة أطول للتعافي من آلام في الركبة بعد مشاركتها في البطولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات في السعودية أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وبدأت بيجولا التدريبات بالمضرب منذ أسبوعين استعدادا لمباراة الأربعاء، وذلك بعد راحة امتدت ثلاثة أسابيع.وقالت جيسيكا “اللعب هنا ممتع لكوني أمريكية، وهناك الكثير يحضرون لمتابعتي في بطولة أميركا المفتوحة سواء من سكان المدينة أو من مدن أخرى، وأنا مرتبطة للغاية بهذا المكان لأنني من سكان غرب نيويورك”.