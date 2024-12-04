كوديه يخلف جارسيا في قيادة ألأفيس

مدريد ـ وكالات:

سيخلف المدرب الأرجنتيني إدواردو كوديه، الإسباني لويس جارسيا بلازا، في تدريب ديبورتيفو ألافيس بموجب عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار مده لموسم آخر.ويتمتع المدرب الأرجنتيني (50 عاما) بخبرة 84 مباراة في صفوف سلتا فيجو الذي قاده خلال موسمين ونصف.

وقاد بعد ذلك أتلتيكو مينيرو وإنترناسيونال دي بورتو أليجري في البرازيل.وقبل وصوله إلى الليجا الإسبانية للمرة الأولى، قاد روساريو سنترال وتيخوانا وراسينج دي أبيانيدا.وتوج أثناء فترة تدريبه بكأس السوبر الأرجنتيني وكأس الأبطال مع راسينج.وأُقيل لويس جارسيا بلازا من منصبه بعد النتائج الأخيرة ويختتم بذلك مرحلته كمدرب للفريق عقب خوض إجمالي 108 مباريات رسمية والتأهل إلى دوري الدرجة الأولى.