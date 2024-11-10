بالتعاون مع مؤسسة السلام المستدام دائرة قصر المؤتمرات تقيم ورشة عمل عن ” دور اللغات في مناهضة خطاب الكراهية”

بغداد – وداد ابراهيم

برعاية وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور احمد فكاك البدراني اقامت دائرة قصر المؤتمرات وبالتعاون مع مؤسسة السلام المستدام ورشة عمل تحمل عنوان ” دور اللغات في مناهضة خطاب الكراهية ” ضمن محاور مؤتمر “مواجهة خطاب الكراهية وإعادة بناء الثقة بالمجتمع العراقي الذي أقيم بمقر المؤسسة في مدينة الموصل مؤخرا .

وافتتحت الورشة بكلمة د. نينب لاماسو مدير المؤسسة مرحباً بمدير عام دائرة قصر المؤتمرات الدكتور منتصر الحسناوي الذي بين اهمية موضوع المؤتمر واثره في الوقاية من التطرف والعنف المجتمعي ..

وتم تقديم عرض تفصيلي لمسببات خطاب الكراهية وسبل الوقاية المجتمعية له ودور التنوع اللغوي والاجراءات المتبعة للحد من هذه الخطابات ، مع مداخلات تكاملت مع الموضوع والتي انتهت بوضع ملخص وطرح لأهم التوصيات التي يمكن ان تعرض في هذا المحور ..

وحضر الورشة قائم مقام مدينة الموصل ومسؤولي الاوقاف السنية والشيعية ومسؤول كنائس الموصل للسريان الكاثوليك وعدد من مسؤولي الجهات الامنية واللجان المعنية بالتطرف في المحافظة وايضاً عدد من السادة ممثلي المنظمات والباحثين ..

وعلى هامش الفعالية تمت زيارة مجمع كنائس المدينة القديمة في الموصل ولا سيما كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك التي اعيد اعمارها مؤخراً برفقة الاب رائد عادل وعدد من السادة المشاركين في الورشة ، ختاماً تمت زيارة دير مار متي للسريان الأرثودكس ولقاء المطران مار طيمثاوس موسى الشماني الذي رحب بالتعاون وبارك الجهود التكاملية من اجل وحدة المجتمع وتماسكه بما يحتويه من تنوع .