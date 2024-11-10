رئيس الوزراء يفتتح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في بغداد

الصباح الجديد

افتتح رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، امس السبت، مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بنسختها الاولى في العاصمة بغداد، تحت شعار ” من بغداد الحضارة والإسلام إلى لبنان الجهاد وعزة المقاومة بالقرآن الكريم النصر والثبات”، والذي يستمرللفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني الجاري .

وكان المركز الوطني لعلوم القرآن قد أعلن ، احتضان بغداد المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بنسختها الأولى ، وفيما بين أن المسابقة برعاية واهتمام رئيس الوزراء وأكد مشاركة 31 دولة عربية وإسلامية.

وقال مدير المركز وعضو اللجنة العليا الخاصة بتنظيم المسابقة رافع العامري : إن “المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم تعد أول بادرة في العراق على المستوى الحكومي، فمنذ مئة عام لم تتبن أي حكومة مسابقة دولية أسوة بالدول الإسلامية الأخرى”، مبينا، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إقامة المسابقة في التاسع من شهرتشرين الثاني في العاصمة بغداد والذي صادف امس السبت “.

وأضاف، أن “المسابقة سيشارك فيها قراء من 31 دولة عربية وإسلامية”، لافتا إﻟﻰ، أن “الوقفين الشيعي والسني هما من يتوليان التحضيرات الفنية والمالية واللوجستية الشاملة لإتمام المسابقة، بعد اجتماعات مشتركة بين الوقفين منذ عام لدراسة مواعيد وظروف المسابقات الدولية الأخرى”.

وأكد، أن “الهدف الأساسي من المسابقة هو إبراز إرث العراق القرآني والتشجيع على قراءة وحفظ كتاب الله الكريم”.

وتابع، أن “المسابقة تتضمن تلاوة وحفظ القرآن وكل شق له تحكيمه الخاص”، مشيرا إلى، أن “المسابقة ستكون على مرحلتين: الأولى تمهيديّة ويشترك فيها الجميع والثانية يتأهل إليها الخمسة الأوائل من المشاركين، حيث خصصت جوائز مالية كبيرة للفائزين”.

وفي سياق متصل، قال مدير المركز العراقي للقرآن الكريم وعضو اللجنة التحضيرية للمسابقة قتيبة عماش : إن “مسابقة العراق الدولية بنسختها الأولى لحفظ القرآن الكريم وتلاوته حدث تاريخي مهم”، مبيناً، أن “هذه المسابقة تأتي من باب الاهتمام بكتاب الله سبحانه تعالى وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الشباب لحفظ القرآن الكريم والتنافس لتفسيره وفهم معانيه”.

وتابع، أن “المسابقة تضم نخبة قيمة من المحكمين الدوليين والمحليين من ذوي الاختصاص والمعروفين بمجال التحكيم في القراءات والتلاوات والمسابقات القرآنية ومن المشهود لهم بالعلم في هذا الجانب”.