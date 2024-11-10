بايدن يسعى لتحقيق إنجاز في الشرق الأوسط

متابعة ــ الصباح الجديد ــ وكالات:

يواصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، أداء مهامه وصلاحياته حتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير 2025، فيما يُعرف بفترة “البطة العرجاء” في الولايات المتحدة ،وهي الفترة الانتقالية التي تسبق تسلم الرئيس المنتخب للسلطة، وتهدف إلى ضمان انتقال سلس للقيادة.

ويرى محللون، “، أن بايدن قد يسعى خلال هذه الفترة لتحقيق إنجازات حتى وإن كانت محدودة، في مسعى لتعزيز إرثه في السياسة الخارجية الأميركية، مع التركيز بشكل خاص على الأزمة في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، قد أكد أنه “سينهي الحرب في الشرق الأوسط سريعا” بعد تسلمه منصبه.

المحلل السياسي والعسكري الأميركي في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، يعتقد أن إدارة بايدن قد تستطيع إحداث اختراق في الأزمة في الشرق الأوسط قبل مغادرتها، من خلال “وقف إطلاق النار في لبنان”.

وأضاف أن جهود الإدارة الديمقراطية الحالية المحتملة قد تركز على “تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحروب، مثل غزة وجنوب لبنان، عبر الشراكات الدولية”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين: “سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 يناير حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته”.

كما أنه سيكثف وساطاته لخفض التصعيد لمحاولة تحقيق أي إنجاز مثل: وقف إطلاق النار في غزة، أو تطبيق خارطة الطريق الأممية في اليمن، أو تأمين إطلاق سراح الرهائن عبر الوساطة، أو إنشاء ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الطبية، أو تنظيم قمة إقليمية لبحث التحديات المشتركة، مثل أمن المياه ومكافحة الإرهاب بحسب الباشا.

ويتوقع الباشا أن يكون التعاون بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو “محدودا”، إذ قد يفضل الأخير انتظار عودة ترامب للبيت الأبيض بهدف الدفع بالاحتياجات الأمنية الإسرائيلية العاجلة، خاصة مع الانتقادات التي وجهت للإدارة الحالية بتأخير وصول ذخائر أرادتها إسرائيل بشدة.

وبينما دعا ترامب إلى السلام، شدد على وضعه كأقوى حليف لإسرائيل، حتى أنه وعد رئيس نتانياهو بأنه “سيتم المهمة” ضد حماس في غزة.

عامر السبايلة، وهو أستاذ جامعي ومحلل جيوسياسي أردني، يقول إنه بغض عن طموحات بايدن خلال الفترة الزمنية المقبلة، إلا أن إسرائيل تعمل بساعة زمنية مغايرة تماما عنه.

ويشرح أن التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي على مستوى وزارة الدفاع ترسل رسالة واضحة أن “إسرائيل قد تستغل فترة ما قبل التنصيب والتوسع في عمليات عسكرية، لإيجاد واقع جديد قبل استلام ترامب لمنصبه رسميا”.

وأضاف أن المنطقة “لا تزال في مرحلة الجبهات المفتوحة، والتصعيد المتزايد، والتهديدات المتزايدة”، وبالتالي “مناخات إحلال السلام غير متوفرة أصلا، وما لم يستطع تحقيقه خلال أكثر من عام، لن يتمكن من إتمامه في نحو شهرين، وستكون الفرصة مواتية أكبر لبذل الجهود في إدارة باقية في البيت الأبيض”.

وأعلن ترامب أنه سيطلق يد إسرائيل في حربها في غزة، منتقدا موقف الرئيس بايدن الذي تعرض بدوره لانتقادات من يسار حزبه الديمقراطي لعدم ممارسته ضغوطا كافية على إسرائيل.

بعد انتخابه عام 2016، اتخذ الرئيس ترامب عدة مبادرات تصب في مصلحة إسرائيل.

فمنذ ديسمبر 2017، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخرج عن الحياد التاريخي للمجتمع الدولي في هذه القضية، ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة لدى الديانات الثلاث، على الرغم من احتلال إسرائيل للجزء الشرقي منها منذ عام 1967 قبل أن تعلن ضمه.

واعترف ترامب أيضا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية الاستراتيجية التي تحتلها إسرائيل أيضا منذ عام 1967 ويعتبرها المجتمع الدولي أراضي سورية.

وأكدت إدارته أيضا أنها لا تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل غير قانونية، وهو موقف يتعارض مع القانون الدولي.

وخلال فترة ولايته، عمل الدبلوماسيون الأميركيون أيضا بشكل حثيث للتطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية عبر توقيع اتفاقات إبراهيم التي يرى العديد من الإسرائيليين أنها تضمن الأمن لهم.

وأضاف أن نتانياهو لن يوقف تعاونه مع بايدن، ولكن سنرى لهجة مغايرة بعد عودة ترامب.

ولكن هذا لن يحبط الرئيس بايدن إذ سيسعى إلى تحريك ملف “اتفاقيات التطبيع القائمة في إطار اتفاقات إبراهيم، وتكثيف تحركات مبعوثيه الدبلوماسيين للمنطقة” بحسب الباشا.

وقال “رغم أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يبدو أنه سيمتد إلى الإدارة المقبلة، قد يتمكن بايدن من تمهيد الطريق عبر خطوات تحضيرية”.

وقام وزير الخارجية الأميركي، بلينكن بـ 11 جولة في الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، وهو يدفع منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الافراج عن الرهائن.

وتحدث عن محاولات أخيرة خلال الشهرين المقبلين بتوسيع “التبادلات الاقتصادية أو الثقافية بين إسرائيل ودول مثل الإمارات والمغرب، وتشجيع تدابير بناء الثقة بين السعودية وإسرائيل، مثل التعاون التجاري أو الأمني السري ولو حتى كان من دون الوصول إلى تطبيع رسمي”.

وحول ما إذا كانت هذه الجهود قد تنجح أم لا؟، يلفت الخبير الباشا إلى أن “السعودية قالت بشكل علني إن التطبيع مع إسرائيل مرهون بتحقيق تقدم ملموس نحو حل الدولتين، ما يعكس موقفها الداعي إلى معالجة تطلعات الدولة الفلسطينية”.

ورغم عدم القدرة على الوصول إلى حل الدولتين في هذا الوقت الضيق، إلا أن إدارة بايدن قد تحاول تنفيذ “مبادرات تدريجية لدعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين أو تعزيز الحكم الذاتي الفلسطيني كخطوة أولية نحو مفاوضات مستقبلية، وفي الوقت ذاته ستغري إسرائيل بمعالجة المخاوف الأمنية المباشرة لها، وتعزيز أنظمة الدفاع مثل القبة الحديدية، أو دفع مشاريع التحديث العسكري من خلال التدريبات المشتركة، أو توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات الإيرانية”.

أوكرانيا قد تصبح الأولوية

ويعتقد الباشا أن أولويات بايدن قد تذهب إلى إعطاء أولوية لما يحدث في أوكرانيا خلال الـ 70 يوما المقبلة، خاصة بعد دوره المحوري في منع سقوطها بيد روسيا، مما يعكس سعيه لترسيخ إرثه الرئاسي.

وفي هذا السياق، أصدر الرئيس بايدن توجيهات للبنتاغون امس الاول الجمعة برفع الحظر المفروض على المتعاقدين لإصلاح الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لأوكرانيا، في خطوة تعزز دعم واشنطن المستمر لجهود كييف في مواجهة التحديات الراهنة، على ما يرى الخبير الباشا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ميلر إن الوزير بلينكن سيسعى أيضا إلى إحراز “تقدم ملموس” في أولويات أخرى بينها العمل “لتحقيق كسب في المنافسة مع الصين، مع إدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول” و”ضمان أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع للنجاح”.

وأضافت في حديثها لبرنامج “داخل واشنطن” أنه خلال الفترة المقبلة، قد نرى بايدن “يحاول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما سنشهد دعمه المتواصل لأوكرانيا بقدر ما يستطيع قبل أن يمسك الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية بزمام الأمور حيث ستكون المساعدات في خطر”.

وادعى ترامب مرارا أنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، منتقدا المساعدات الأميركية لكييف في حربها ضد روسيا.

وواشنطن من أبرز الداعمين العسكريين لكييف. ويشعر كثيرون في أوكرانيا بقلق من عدم مواصلة ترامب تقديم المستوى نفسه من الدعم، أو من إمكان دعمه تسوية سلمية لمصلحة روسيا.