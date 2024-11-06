عالم روسي: الذكاء الاصطناعي وصل لمستوى طالب دراسات عليا

متابعة – الصباح الجديد:

يعتقد الأكاديمي الروسي يوري فيزيلتر أن الذكاء الاصطناعي قد وصل إلى مستوى طالب دراسات عليا، وسيصل قريبا إلى مستوى أستاذ.

“لا يوجد مجال من مجالات النشاط البشري لا يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي أن يحل محل البشر في المستقبل القريب جدا”. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل كبار الخبراء الروس في مجال الشبكات العصبية الذين شاركوا في ندوة “الذكاء الاصطناعي، العلوم أو الهندسة“.

وعقدت الندوة في إطار المنتدى العلمي الروسي الشبابي التاسع “علم المستقبل هو علم الشباب” الذي يقام حاليا في جامعة “سمارا” الروسية القومية للأبحاث العلمية.

وقال الأستاذ في أكاديمية العلوم الروسية يوري فيزيلتر: “لقد وصل الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى مستوى طالب الدراسات العليا، وأعتقد أنه سيصل في العام المقبل إلى مستوى الأستاذ”. وهو يجيب على سؤال موجه إليه من أحد الباحثين عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيساعد في الأبحاث، على سبيل المثال، في مجال الفيزياء النظرية.

وأعرب الباحث عن أسفه لأن “الذكاء الاصطناعي غالبا ما يخطئ في المسائل التي تتطلب تحليل المقالات العلمية الحديثة وفهم صيغها“.

وقال: إن الذكاء الاصطناعي في مجال الفيزياء قد أتقن عددا كبيرا من “الحيل” المتعلقة بالنقد الذاتي والتعلم الذاتي، وهو يتقدم في هذا الاتجاه بسرعة كبيرة.

وشارك رأيه سيرغي ماركوف المدير العام ورئيس قسم أنظمة التعلم الآلي التجريبية في إدارة الخدمات العامة في شركة Sberbank الروسية وأحد مطوري خدمات GigaChat الروسية فقال: “لا نستبعد أن يتولى الذكاء الاصطناعي قريبا إجراء العديد من الأبحاث العلمية الروتينية“.

ومن خلال المناقشة حول ماهية الذكاء الاصطناعي – هل هو علم أو هندسة؟ توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده بأنه لا توجد إجابة محددة على هذا السؤال.

وأشار سيرغي ماركوف إلى أن الجميع يدركون أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية وفن تطوير أنظمة لأتمتة حل المشكلات الفكرية من ناحية، ولكن من ناحية أخرى، من الواضح تماما أن إنشاء مثل هذه الأنظمة أمر مستحيل دون فهم قوانين معينة يتطور على أساسها العالم المحيط.