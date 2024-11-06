القبض على متهمين قتلوا حدثا بأيسر الموصل

أفاد مصدر أمني، أمس الثلاثاء، بالقبض على ثلاثة متهمين قتلوا “حدثاً ” بعمر 16 عاماً طعناً بالسكين في الموصل.

وتحدث المصدر لوسائل إعلام: إن “شرطة نينوى تمكنت بأقل من ساعتين من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قتلوا (حدثاً) بعمر 16 عاماً طعناً بسكين في حي الانتصار بأيسر الموصل”.

وأضاف انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لإحالتهم الى القضاء”.

خلال مداهمة منزل..

القبض على متهمين يستخدمون منزلا لتعاطي وتجارة المخدرات

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين، وضبط مسدسات وكمية من مادة الكرستال المخدرة، خلال مداهمة منزل يستخدم وكرا لتجارة وتعاطي المخدرات في البصرة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان صحفي: إن “قوة مشتركة من شعبة مكافحة اجرام شط العرب ووحدة سوات البصرة، تمكنت من مداهمة أحد المنازل في قضاء شط العرب، الذي كان يُستخدم كمقر لتعاطي المخدرات وتنفيذ السرقات. وجاءت المداهمة بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة”.

وأضافت أن “العملية أسفرت عن القبض على متهمين اثنين، وضبط مسدسات وكمية من مادة الكرستال المخدرة تقدر بـ 250 غرام، بالإضافة إلى أنبوبة تستخدم للتعاطي”.

وبينت قيادة شرطة محافظة البصرة أنه “سيتم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم وفق القانون لينالوا جزاءهم العادل”.