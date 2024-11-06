وزير الثقافة : مئة ألف موقع أثري عراقي غير مثبت

متابعة – الصباح الجديد:

حقق العراق، خلال عامين، تقدمًا بنسبة 200 في المئة لتثبيت ما يفوق 100 ألف موقع أثري عراقي، وفقًا لأقوال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، لافتًا إلى أن “العراق يمتلك أكثر من 15 ألف موقع أثري مثبت، بينما غير المثبت يتجاوز الـ 100 ألف موقع“.

إلى ذلك، قال البدراني: إن الوزارة تمكنت من إقامة مهرجانات كانت متوقفة، ونظمت ندوات لم تكن موجودة، واستحدثت مهرجانات أخرى، وتمكنت من فتح متاحف، وأعادت آثارًا مهربة، مبينًا أنه طلب في عام 2022 في اجتماع الاتحاد الوزاري العربي في مقر الجامعة العربية في القاهرة بأن تكون بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.

وبين البدراني أن “هنالك مقترحًا لتحويل مبنى وزارة الدفاع القديم إلى متحف خاص بالجيش العراقي“.

وفي مجال حفظ وصون التراث الثقافي غير المادي، أكد الوزير أن “الوزارة شاركت مع اليونسكو بالتراث الثقافي غير المادي، والذي يتضمن أطباق الطعام العراقي والصناعات التراثية كالعود وغيره“.