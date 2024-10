جائزة الدراسات العراقية المعاصرة تكرّم بحثين في الفيزياء والادب

متابعة – الصباح الجديد:

أعلنت هيأة تحكيم جائزة الدراسات العراقية المعاصرة لأفضل رسالة ماجستير عن العراق وجائزة منذر نعمان الأعظمي للرياضيات والعلوم لعام 2024، عن الفائزين بالجائزتين، بعد أن كانت الهيأة قد أعلنت سابقا القائمة القصيرة التي ضمت ست رسائل ماجستير تميزت بالمستوى العالي ومساهمتها العلمية الجادة في مجال تخصصها.

وحازت سجى عصام – جامعة البصرة على جائزة منذر نعمان الأعظمي للرياضيات والعلوم عن رسالتها المعنونة:

Parametrical analysis of the Jeffry Hemel flow -Heat Transfer of nanofluids by perturbation iteration scheme and comparison with numerical results

وقد رأت هيأة التحكيم أن الرسالة تُمثل مستوى عاليا من الرياضيات الجادة، يتجاوز متطلبات درجة الماجستير، بالإضافة إلى طرحها إمكانيات التطبيقات العملية.

وتم منح آشتي كمال جهان بخش غفور – جامعة ديالى جائزة الدراسات العراقية المعاصرة في مجال الأنسانيات عن رسالتها المعنّونة صورة المرأة في الرواية العربية والكردية بين سعد سعيد وشيرزاد حسن – دراسة تحليلية”.

ورأت هيأة التحكيم أن الرسالة طرحت منظورا متميزا للمقارنة بين الكاتبين مع الجرأة في تحليل الواقع، واختيار روائيين من خارج نطاق الأسماء الروائية المتعارف عليها عادة في مجالي البحوث والدراسات الاكاديمية. وتتضمن مراجع وبعض المواد الأولية للمناقشة. كما تُشكل ترجمتها لنصوص شيرزاد حسن من اللغة الكردية إلى العربية إضافة نوعية وجهدا متميزا.

عن الجائزة:

تسند الجائزة في المجالين التاليين: جائزة الدراسات العراقية المعاصرة لأفضل رسالة ماجستير في التخصصات الإنسانية عن العراق وقيمة الجائزة (3000 دولار أميركي)، وجائزة منذر نعمان الأعظمي لأفضل رسالة ماجستير في التخصصات العلمية والرياضيات، وقيمة الجائزة (3000 دولار أميركي). وتأتي جائزة منذر نعمان الأعظمي، امتدادا لمسيرة عمله الأكاديمي وإنجازاته التربوية والعلمية على مدى عقود خاصة في مجال تنمية الذكاء، والبحوث الذهنية – الاجتماعية في كلية كنجز بجامعة لندن، والتطوير المهني للمدرسين، والمناهج، وأساليب التدريس التي تضمن تطوير القدرات الذهنية للتعلم في مجال الرياضيات. وله في هذا المجال كتب وأوراق علمية عالمية ومقالات في الدوريات الأكاديمية والمهنية البريطانية.

تُمنح الجائزة مرة كل عامين، والتقدم لكل منهما مفتوح لجميع طلبة الماجستير من جميع الجامعات المعترف بها في البلدان العربية وباللغتين العربية والانكليزية.

: وضمت هيأة التحكيم للجائزة لعام 2024 كل من

بروفسور وين- جين أويان: أستاذة الأدب العربي والأدب المقارن في كلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن.

د. سوسن إسماعيل العسّاف: أستاذ العلوم السياسية المساعد، نائب العميد في كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة الأفروآسيوية المفتوحة/ إسطنبول.

أ.حسام محمد: ناقد وشاعر. مدير تحرير صحيفة القدس العربي بلندن.

د. عفاف الجابري: أستاذة مشاركة في دراسات التنمية العالمية، المديرة المشاركة لمركز العدالة الاجتماعية والتغيير في جامعة شرق لندن.

د. محمد نعمان محمد: طبيب استشاري في الطب الباطني والغدد الصماء والطب النووي.

د. أيمن البو غانمي: أستاذ مساعد بجامعة جندوبة بقسم الحضارة.

بروفسور مارجريت براون: رئيسة سابقة لكلية التعليم في كلية كينغز بجامعة لندن، ورئيسة جمعية البحوث التربوية البريطانية. رئيسة مجلس الرياضيات المشترك في المملكة المتحدة، وأمناء مشروع الرياضيات المدرسية، ورئيسة جمعية الرياضيات.

د.هيثم لموشي: أستاذ الرياضيات في قسم علوم الرياضيات – جامعة تونس المنار.