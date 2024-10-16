مؤلف جديد لتدريسية في جامعة بابل عن" أساسيات الفلسفة التربوية"

بابل -عادل محمد:

صدر حديثا عن مؤسسة دار الصادق الثقافية في محافظة بابل مؤلف علمي عن” أساسيات الفلسفة التربوية”. للتدريسية في جامعة بابل، المدرس رواء جواد كاظم الجنابي التدريسية في قسم اللغة الانكليزية في كلية التربية الاساسية بجامعة بابل التي قالت: إن المؤلف الذي قامت بترجمته بشأن مفهوم علم النفس التربوي يُعد واحدًا من أبرز ميادين علم النفس العام، تتجلى أهمية هذا المجال في تطبيقاته ضمن المواقف التعليمية والتعلمية، حيث يُعد المدخل الأساس للعديد من التخصصات مثل الإرشاد والتوجيه التربوي، الإدارة المدرسية، تعليم الصفوف، وتربية الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى تطوير المناهج والتقويم التربوي. مضيفة أن الكتاب تناول أيضًا استراتيجيات التدريس، بالإضافة إلى العديد من المفاهيم المتعلقة بالأهداف التربوية والكفاءات التعليمية، سيكولوجية التعلم ونظرياته، الدافعية، القدرات العقلية، والفروق الفردية. وتُعد هذه المواضيع ذات أهمية كبيرة في تكوين المعلمين وتحسين مستواهم المهني، خاصة في ظل الإصلاحات التربوية التي تشهدها العديد من الأنظمة التعليمية حول العالم. وتابعت حديثها بالقول: اشتمل الكتاب على مناقشة مواضيع ذات صلة مباشرة بالعملية التعليمية والتعلمية مثل الدافعية في التعلم، انتقال أثر التدريب، العمليات العقلية الأساسية، والفروق الفردية حيث تم عرض هذه المواضيع بأسلوب مبسط مع التركيز على النقاط الرئيسية دون التطرق إلى التفاصيل المعقدة، بهدف تزويد القارئ بفهم أفضل للمتغيرات الأساسية المرتبطة بالعملية التربوية.