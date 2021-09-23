العراق يهدر ما قيمته 5،7 مليار دولار سنوياً جراء حرق الغاز المصاحب

في اتجاه جديد سينتج العراق 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً

الصباح الجديد ـ متابعة:

يحرق العراق ويهدر في اليوم الواحد ما قيمته 6.9 مليون دولار من الغاز الطبيعي، أي نحو 7.5 مليار دولار في السنة، وبينما يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بـ126 ترليون قدم مكعبة، لا يزال البلد يستورد الغاز الطبيعي من إيران.

لتقليل هدر الغاز الطبيعي، تعمل وزارة النفط بالتعاون مع شركة بيكر هيوس الأميركية على إنتاج الغاز الطبيعي من حقلين في محافظة ذي قار، وبتنفيذ هذا المشروع سينتج العراق 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.

وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار، في تصريحات صحافية: “هدفنا الأول هو الاستغناء عن النفط كوقود في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. في العام 2025 لن يكون عندنا شيء يعرف بالنفط الخام لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، وعندها سنبلغ حد خفض الغاز الطبيعي الذي نستورده إلى أدنى المستويات”.

العراق الذي يعد أحد مستوردي الغاز الطبيعي من إيران لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، يتعرض لضغوط أميركية للاستثمار في حقول الغاز والنفط خاصته وعدم الاعتماد على إيران، لكن العراق حتى الآن يتزود بنصف حاجته من الكهرباء من إيران إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق استيراد الغاز الطبيعي الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

ويقول السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، إن “شركة بيكر هيوس شركة أميركية معروفة لها ثقلها، وتعمل الآن مع وزارة النفط العراقية لاستخدام الغاز المصاحب وزيادة إنتاج الكهرباء لشعب العراق، ولتقليل كمية الغازات الضارة التي تتسبب في التغير المناخي. ما جاءت به أميركيا للعراق لا يقتصر على الدعم الأمني، بل يمتد إلى دعم العراق في إنتاج الطاقة وتحقيق الرفاهية لشعب العراق وجذب الاستثمارات”.

في المقابل، قال الخبير بشؤون الطاقة محمد سلمان الطائي في وقت سابق إن ملف استثمار الغاز المصاحب في العراق انتقل من كونه شأنا اقتصاديا يتعلق باستغلال الثروات إلى ملف سياسي.

وأضاف أن “هناك جهات سياسية وفصائل مسلحة تعتبر أي توجه من هذا القبيل بمثابة خطوة ضد طهران، على اعتبار أن العراق يستورد حاجته من الغاز والكهرباء من إيران، ويدفع سنويا ما لا يقل عن مليار و250 مليون دولار مقابل ذلك”.

وأشار محمد سلمان الطائي إلى أن عدة شركات قدمت عروضا لمساعدة العراق في بناء منظومة غاز متكاملة توصله إلى الاكتفاء الذاتي، بما فيها شركات آسيوية بينها صينية، لكن “لم تكن هناك رغبة من رؤساء الوزراء السابقين في هذا الملف تحديدا لوجود جنبة سياسية فيه”، وفقا لقوله.

يذكر أن العراق يعتمد على الغاز المستورد من إيران في إنتاج الطاقة الكهربائية، التي تعاني من التردي مع حلول الصيف.

ونهاية العام الماضي، قالت وزارة الكهرباء العراقية إن الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز، وذلك بعد أقل من شهر على قرار إيراني مماثل بتخفيض نسبة تجهيز العراق بالغاز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب، وأوضحت أن هذا التخفيض سيؤثر على إنتاج الكهرباء.