اسايش الاقليم يعلن القاء القبض على قيادات بتنظيم داعش

التعاون الاستخباري بين بغداد واربيل يؤتي ثماره

السليمانية – عباس اركوازي:

اثمر التعاون والتنسيق الاستخباري العالي بين الاجهزة الامنية في اقليم كردستان وجهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي، القاء القبض على عشرات الارهابيين الذين كانوا يتخذون من محافظات الاقليم ملاذا لهم.

واعلن جهاز الاسايش عن القاء القبض على خمسة ارهابيين اربعة منهم قياديين في تنظيم داعش الارهابي، في عملية نوعية تمت بالتنسيق بين اسايش محافظة السليمانية وجهاز مكافحة الارهاب الاتحادي.

واكد ضابط كبير في جهاز الاسايش بالمحافظة للصباح الجديد، ان الجهاز تمكن بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب في الحكومة الاتحادية، من القاء القبض على خمسة ارهابيين خطرين، كانوا يستخدون اسماء وهويات مزورة للتنقل بين محافظات الاقليم، مشيراً الى ان بعضهم يشغل مناصب عليا في التنظيم.

واضاف ان الارهابيين الخمسة كانوا يعملون مع التنظيم منذ سنوات وتحديداً فيما يطلق عليه “كتيبة القعقاع”، وكانوا يخططون للقيام بعمليات ارهابية في محافظات الاقليم والموصل وديالى.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد نشر، اعترافات لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون عبر عدة شبكات، لتنفيذ عمليات انتحارية داخل مدينة أربيل، قبيل عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الاعترافات أن تلك الهجمات كانت ستستهدف تحديدا مبنى محافظة أربيل، والمواقع السياسية والخدمية، التي يكثر تردد الزوار الأجانب عليها، مفصلين خلال اعترافاتهم آليات التنسيق بين قيادتهم العسكرية داخل العراق، بإشراف “والي العراق”، وأقسام التجنيد والخدمات اللوجستية وإرسال الأسلحة، التي كانت تتوزع على العراق وتركيا وسوريا.