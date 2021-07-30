بسم الله الرحمن الرحيم

” كل نفس ذائقة الموت “

ببالغ الأسى والحزن ننعى علماً من أعلام الصحافة العراقية ، ورجلاً من رجال العراق الوطنيين الأوفياء لوطنهم وشعبهم .

ننعى صديقنا الاستاذ اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة ( الصباح الجديد) الذي عزَّ علينا فراقه ونستمطر شأبيب الرحمة والرضوان ، ونعزي به أسرته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه جميعا ولا حول ولا قوة الاّ بالله .

حسين السيد محمد هادي الصدر

الكاظمية المقدسة

18/ 12 /1442 هـ

29 /7 /2021 م