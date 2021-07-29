لم تشهده بغداد منذ سنين.. مهرجان العراق الوطني للمسرح

حمل اسم الراحل الكبير سامي عبد الحميد ..

سمير خليل

برعاية رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح تنطلق يوم الاحد المقبل الاول من شهر آب في العاصمة الحبيبة بغداد فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالمشاركة مع الهيئة العربية للمسرح تحت شعار( المسرح حياة) وتحمل دورته الاولى اسم الرائد الراحل الكبير سامي عبد الحميد.

المهرجان الذي تتواصل فعالياته لغاية الثامن من آب المقبل سيضم 18عرضا مسرحيا عراقيا من بغداد والمحافظات ستستضيفها ثلاثة مسارح هي سمير اميس والنجاح ومسرح نقابة الفنانين الذي انجز بزمن قياسي ليكون جاهزا لاحتضان عروض المهرجان، العروض المسرحية المشاركة ستكون عشرة منها ضمن المسابقة الرسمية، فيما ستكون العروض الاخرى موازية للمهرجان .

العروض المسرحية المشاركة ضمن المسابقة الرسمية هي: (بوق اسرافيل) تأليف واخراج علي دعيم وانتاج مؤسسة بغداد للسينما والفنون، ومسرحية (المشترك لا يرد) من ذي قار اعداد وتعريق علي هاشم الشطري واخراج طالب خيون الزيدي وتقديم فرقة لكش المسرحية في الشطرة، المسرحية الثالثة هي(شريط كراب الاخير) تأليف صموئيل بيكت واخراج علي حبيب وتقديم مركز سيرك بغداد للثقافة والفنون في بغداد، ومسرحية (اشتباك) لكلية الفنون الجميلة في البصرة وهي من تأليف واخراج الدكتور حازم عبد المجيد، ويقدم منتدى المسرح التابع لدائرة السينما والمسرح في بغداد مسرحية(الشعبة ماكبث) تأليف واخراج فكرت سالم، وتقدم فرقة مسرح المستحيل في بغداد ايضا مسرحية (نعم غودو) تأليف واخراج أنس عبد الصمد عن نص في انتظار غودو لصموئيل بيكيت ، ومسرحية (لوكيميا) تأليف كاظم نعمة اللامي واخراج مصطفى كاظم من تقديم رابطة عيون الثقافة في النجف الاشرف، فيما تقدم دائرة السينما والمسرح في البصرة مسرحية (حدث كل مرة) تأليف عمار نعمة جابر واخراج علي عصام، ويقدم المخرج غانم حميد مسرحية (ذا هوم) من اخراجه و تأليف علي عبد النبي الزيدي وانتاج شركة دريم للانتاج الفني، والعرض الاخير ضمن المسابقة الرسمية سيكون مسرحية (ميت مات) تأليف واخراج علي عبد النبي الزيدي وانتاج مشغل دنيا للانتاج السينمائي والمسرحي في ذي قار.

اما العروض الموازية فتضم المسرحيات التالية: مسرحية (أوفر بروفة) تأليف لؤي زهرة والدكتور علي الشيباني واخراج علي الشيباني ايضا لفرقة السراج للمكفوفين في كربلاء، ومسرحية ( واقع خرافي ) تأليف علي عبد النبي الزيدي واخراج حمزة احمد غني تقديم فرقة لارك المسرحية في واسط، ومسرحية (حالة خاصة جدا) تأليف واخراج جواد الحسب وتقديم رابطة المسرحيين الشباب في بغداد، وتقدم فرقة نقابة الفنانين في بابل مسرحية ( رحلة الرسول من الغفلة الى المجهول) تأليف احمد عباس علي واخراج علي عدنان التويجري، وتشارك فرقة المسرح الكوني في الديوانية بمسرحية ( ليلة ماطرة) تأليف مثال غازي واخراج مهند العميدي، ويقدم المنتدى المسرحي الجاد في الفلوجة مسرحية ( العزف على حقائب الانتظار) تأليف واخراج عكاب حمدي ، ومسرحية (قيامة) لفرقة مسرح اليوم في بغداد تأليف جميل الرجه واخراج حسين جوير، وكانت نقابة الفنانين العراقيين قد شكلت لجنة مشاهدة مكونة من 3 أعضاء شاهدت 56 عرضاً على مدى أكثر من شهر بعد جولة طويلة في بغداد والمحافظات اختارت منها 18 عرضاً.

واعلن رئيس المهرجان نقيب الفنانين العراقيين الفنان الدكتور جبار جودي ان الفنان الرائد الكبير صلاح القصب سيرأس اللجنة العليا للمهرجان، ويأتي اختيار القصب تقديرا لمكانته الفنية والاكاديمية في المشهد الابداعي العراقي، وكان من المقرر ان ينطلق هذا المهرجان عام 2019 بموجب الاتفاق الذي تم بين نقابتنا والهيئة العربية للمسرح التي دأبت على اقامة مهرجانات وطنية مشابهة على المسارح العربية ، لكن مهرجاننا تاجل وحسب الدكتور جبار جودي لاسباب عديدة في مقدمتها جائحة كورونا، معتبرا اقامة المهرجان في التوقيت الحالي يعد فعلا ابداعيا متوافقا مع الحراك المسرحي المتواصل للنقابة من اجل تثبيت كيانها لكونها نقابة مستقلة معنية بالحركة المسرحية العراقية من اجل الارتقاء بالحركة الفنية العراقية».

من جانبه اعلن مدير المهرجان الفنان حاتم عودة ان لجنة تحكيم المهرجان تشكلت من المبدعين الدكتورة شذى سالم رئيسا، وعضوية الدكتورة ليلى محمد ومحمود ابو العباس ومحمد سيف وياسر البراك وكاميران رؤوف وعواد علي، فيما شكلت لجنة اعلامية للمهرجان واخرى للاعلام الالكتروني ونشرة يومية يترأس هيئة تحريرها الزميل عبد العليم البناء ومدير التحرير عقيل ابراهيم العطية ومحمد اسماعيل سكرتيرا للتحرير وتضم في عضويتها عدد من الاعلاميين المعنيين بفن المسرح من المحررين في الصحف والمواقع الاخبارية الزملاء: قحطان جاسم جواد وزيدان الربيعي وفاطمة رحمة وياسين ياس وسمير خليل، تتولى لجنة الاعلام التغطية اليومية لفعاليات وعروض المهرجان فضلا عن نشرها مقالات معرفية وبحثية عن المهرجان وفن المسرح والحركة المسرحية لنخبة من ابرز كتاب وباحثي المسرح العراقي.

ستقام على هامش المهرجان فعاليات ثقافية وفكرية وجلسات لمتابعة العروض المسرحية ومناقشتها وسيرأس هذه الجلسات الفنان الدكتور عقيل مهدي رئيس رابطة نقاد المسرح في العراق ويشارك فيها ابرز نقاد المسرح في العراق، بالإضافة لفعاليات اخرى وتوقيع اربعة كتب لكتاب وباحثين عراقيين ضمن سلسلة دراسات ونصوص للهيئة العربية للمسرح في اطار دعمها للمهرجان وهذه الكتب هي: (نصوص من المسرح ) لمجموعة كتاب هم حسين علي سلمان وطلال هادي وفلاح شاكر وعمار نعمة ، و(الجدل في المسرح المعاصر ..دراسة في نوع الخطاب الفلسفي ) للدكتور سعد عزيز عبد الصاحب ، وكتاب (في المسرح..ثلاث نظريات عراقية) للدكتور جبار حسين صبري و(تحولات العرض المسرحي من الالهام للتحريض) تأليف الدكتور رياض شهيد الباهلي، فيما سيقام ايضا ملتقى فكري تحت عنوان ( المسرح والمدينة) بالتعاون مع المركز الثقافي لجامعة البصرة وباشراف مدير المركز الدكتور عبد الكريم عبود بمشاركة مجموعة من ذوي الاختصاص الدكاترة محمد حسين حبيب ومحمد كريم الساعدي ومجيد حميد الجبوري ومحمد اسماعيل الطائي ومظفر الطيب وعبد الكريم عبود والاستاذ حمة سوار عزيز.

يأتي هذا الكرنفال الابداعي في وقت تواجه الحركة الثقافية والفنية في العراق صعوبات كبيرة لكن الجهود الخيرة والحراك الدؤوب لنقابة الفنانين العراقيين ورئيسها الفنان الدكتور جبار جودي واعضاء ادارتها مع كل المبدعين العراقيين من اجل اعادة الحياة واضاءة خشبات مسارحنا بالق وسحر المسرح باعتباره رسالة وشغف فكري وروحي للارتقاء بالانسان وارتباطه بالوطن والحياة الحرة الكريمة، في وقت تمد هذه المؤسسة الابداعية وشائج التواصل مع الاخوة والاصدقاء خارج العراق من اجل تأكيد عراقة واصالة المسرح والابداع العراقي بكل اشكاله وموقعه الرائد في الوطن العربي .

من جهة اخرى اعلنت اللجنة العليا للمهرجان فعاليات اليوم الاول الاحد الاول من آب المقبل والتي تبدأ في الساعة السادسة مساءا بافتتاح (معرض لا أحد ياتي .. لا أحد هناك) للمصور المسرحي صلاح القصب في مبنى نقابة الفنانين العراقيين، وكذلك افتتاح معرض (أفق) للفنان التشكيلي محمد حياوي، وافتتاح المسرح الصيفي لنقابة الفنانين، ورفع الستار عن نصب ثورة تشرين، الانتقال بعدها لمسرح سمير اميس وافتتاحية راقصة بعنوان ( وشاح )، و فعالية (تحية الشهداء) يتخللها النشيد الوطني، ثم كلمة رئيس جمهورية العراق وراعي المهرجان الدكتور برهم صالح، و كلمة رئيس اللجنة العليا المخرج المسرحي الدكتور صلاح القصب، وكلمة رئيس المهرجان الدكتورجبار جودي، ثم قطعتان موسيقيتان لبيت العود، يليها تقديم لجنة التحكيم واخيرا عرض مسرحية افتتاح عروض المهرجان (بوق إسرافيل).