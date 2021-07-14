أنشطة تواكب أحدث المستجدات العلمية وندوات تخصصية للأرتقاء بالمسيرة الجامعية

في عدد من الكليات والمراكز العلمية بجامعة البصرة

البصرة – سعدي السند :

شهدت كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية خلال شهر تموز الحالي عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات التخصصيىة والعلمية والمنهجية وقد تابع مكتب الجريدة في البصرة جانبا من هذه الأنشطة بالتنسيق مع الزملاء في اعلام الجامعة والكليات والمراكز التابعة للجامعة .

حلقة نقاشية حول حق العامل في العلاج

فقد نظمت كلية القانون في جامعة البصرة حلقة نقاشية حول حق العامل في العلاج.

وتهدف الحلقة التي حاضر فيها الباحث مرتجى داود الى ان اصابات العمال من اهم المخاطر التي يتعرضون لها في حياتهم فهي لصيقة بالعمل نفسه وقد ازداد هذا الخطر بصفة خاصة بعد انتشار الصناعات الكبرى التي قامت على استخدام الآلات في انتاج حيث تشير احصائيات منظمة العمل الدولية في هذا المجال الى ان حوادث العمال والامراض المهنية تؤدي الى اكثر من مليوني و300الف حالة وفاة سنويا منها اكثر من 350 الف حالة وفاة ناتجة من الحوادث المهنية وزهاء مليوني حالة وفاة ناتجة من الامراض المتصلة بالعمل .

وبينت الحلقة ان المادة 52 من ذات القانون تخضع جميع المستشفيات والمستوصفات التي تمتلكها الإدارات واصحاب العمل المخصصة لمعالجة العمال للأشراف وعلى الجهة صاحبة العلاقة ان تطبق في هذا المستشفيات والمستوصفات جميع التعليمات التي تصدر اليها من المؤسسة في حالة عدم التقيد وتطبيق التعليمات التي تصدر اليها من المؤسسة في هذا الشأن وللمؤسسة في هذه عدم التقيد وتطبيق التعليمات الطبية

مقدمة في علم اللسانيات التقابلي

ونظم قسم الدراسات اللغوية والأدبية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة حلقة نقاشية بعنوان (مقدمة في علم اللسانيات التقابلي).

وتهدف الحلقة التي حاضر فيها الدكتور مراد حميد عبد الله إلى بيان مفهوم واهمية علم اللسانيات التقابلي في الدراسات اللغوية الحديثة .

وبينت الحلقة أوجه التقابل بين اللغة العربية المصنفة ضمن اللغات السامية واللغة الإنجليزية المنتمية إلى اللغات الهندوأوربية .

تقييم ترسبات الطين الاحمر

ونظم قسم علم الارض بكلية العلوم بجامعة البصرة حلقة نقاشية بعنوان تقييم ترسبات الطين الاحمر المايوسينية شرق العراق لصناعة طابوق البناء بينت فيها الباحثة ياسمين ابراهيم خلف اهم اهداف الدراسة في تقييم رواسب منطقة الدراسة ومدى ملاءمتها كمواد أولية في صناعة الطابوق الطيني. تحضير عينات من الطابوق العادي بدون اضافة اي مواد والعمل على تحسين خواص المنتج باضافة مواد تعمل على ذلك، اشتملت هذه الدراسة على عدد من الجولات الاستطلاعية و إجراء عدد من الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمعدنية للمادة الخام لمعرفة مدى ملائمتها للصناعات السيراميكية، ثم تحضيرها لأغراض التشكيل والحرق ضمن برنامج حرق خاص.

توصلت الدراسة الى امكانیة تصنیع طابوق بناء اعتیادي من طبقات الصخور الطینیة لتكویني الفتحة وانجانا في مناطقة زرباطية شرق العراق مع امكانیة استخدام الرمل المرافق لتكوین انجانا كمضاف بنسبة % 10كأفضل نسبة وباستخدام ثلاث درجات حرارة للحرق. وتوصي الدراسة لضمان توفیر الوقت والطاقة فینصح بإجراء الحرق بدرجات حراریة لا تزید عن (850مº) لإعطائها مواصفات مقبولة.

اساسيات البايولوجي الجزئي وتطبيقاته

ونظمت كلية التربية للبنات في جامعة البصرة محاضرة الكترونية عن اساسيات البايولوجي الجزئي وتطبيقاته.

وتضمنت المحاضرة التي قدمتها الباحثة حلا فاضل حسين من مركز علوم البحار في جامعة البصرة مقدمة مختصرة عن علم الاحياء الجزيئي وتصنيفاته فضلا عن إيضاح انواع المادة الوراثية والجينوم الوراثي للكائنات الحية الحقيقية وبدائية النواة.

وبيّنت المحاضرة تركيب الكروموسوم والجين وتوضيح تركيب (DNA )و (RNA) فضلاً عن التطبيقات العملية لعلم الاحياء الجزيئي ومنها تفاعل متعدد السلسلة (PCR).

ندوة الكترونية عن الشباب العربي وتحولات العالم الافتراضي

ونظمت كلية التربية للبنات في جامعة البصرة ندوة الكترونية عن الشباب العربي وتحولات العالم الافتراضي.

وتضمنت الندوة محاور عدة، تناولت التغير الاجتماعي وما يصاحبه من تغيرات في القيم والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة، فضلا عن التطرق إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية وما رافقها من تغيرات جوهرية فى بنية ووظائف المؤسسات الاجتماعية المختلفة.

وأوصت الندوة بضرورة إعادة النظر في دور أدوات التنشئة مثل: الأسرة، والمدرسة، والجامعة، فضلا عن التأكيد على ضرورة تطوير التعليم من حيث الجودة والنوعية، ووضع ميثاق أخلاقي تثقيفي لوسائل الإعلام المختلفة تكون من أولوياته الحفاظ على الهوية والوحدة بين الشعب وحماية القيم المجتمعية.