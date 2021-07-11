أنشطة وفعاليات تخصصية منهجية لخدمة المجتمع والأرتقاء بالعملية التدريسية

كلية الطب في جامعة البصرة:

البصرة ـ سعدي السند:

يواصل مكتبنا في البصرة متابعاته للأنشطة والفعاليات الجامعية من خلال التعاون والتنسيق مع الزملاء مسؤولي الأعلام في الجامعات والكليات والمراكزالعلمية .

مدير مستشفى الصدر التعليمي يزور كلية الطب جامعة البصرة

فقد زار مدير مستشفى الصدر التعليمي الاستشاري الدكتور محمد رفعت وبرفقته الاستشاري الدكتور ميثم العاشور اخصائي الجملة العصبية عمادة كلية الطب بجامعة البصرة والتقيا عميد كلية الطب الدكتور خليل اسماعيل الحمدي وبحضور معاونيه العلمي والاداري.

و تم تكريم العميد من قبل مدير المستشفى وذلك لدوره في رفد العملية التعليمية وبحث اطر التعاون المشترك بين عمادة كلية الطب وادارة مستشفى الصدر التعليمي.

ندوة علمية عن اعراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال

واقام فرع طب الاطفال في كلية الطب جامعة البصرة ندوة علمية عن اعراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على مستجدات مرض كورونا لدى الأطفال وطرق التشخيص والعلاج مع التركيز على اعراض الجهاز التنفسي.

و اوصت الندوة بضرورة التعرف على اعراض المرض لدى الاطفال وضرورة تشخيصه مبكراً خاصة الان في زمن الجائحة.

كما اكدت الندوة ايضاً على ضرورة ادراك أطباء الاطفال للعلامات السريرية لمتلازمة عسر التنفس الحاد التي قد يعاني منها الاطفال المصابين وضرورة معالجة هذه الحالات في وحدات العناية المركزة وحسب التوصيات العالمية المعتمدة و على اهمية استعمال جهاز High flow nasal canula. حيث وضح المحاضرون على اهمية استعمال الجهاز كطريقة علاجية اولية ناجحة للمرضى المصابين بمضاعفات المرض خاصة متلازمة عسر التنفس الحاد وان استعمال الجهاز اعلاه يغني عن استعمال جهاز التنفس الاصطناعي.

مؤتمر جمعية المسالك البولية العراقية

وحصل المعاون العلمي لعميد كلية الطب الدكتور مرتضى المسافر على شهادة مشاركة كرئيس جلسة في مؤتمر جمعية المسالك البولية العراقية بغداد – فندق روتانا بابل

تعاون علمي

والقت الدكتورة ميترا نورباخ محاضرة بعنوان Cancer Chemistry لطلبة المرحلة الثانية في الكيمياء الحياتية بكلية الطب بجامعة البصرة وعلى منصة الگوگل ميت وذلك تأكيداً للتعاون العلمي بين جامعة البصرة وجامعة ايران للعلوم الطبية وقد حضر المحاضرة عدد كبير من الطلبة من الجامعتين وكذلك حضر المحاضرة معاون العميد للشؤون العلمية وايضا رئيس فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية الذين رحبا بالمحاضر وتمنيا استمرار التعاون العلمي بين الجامعتين.

محاضرة منهجية علمية

والقى الاستاذ الدكتور علي سردار گوزن من جامعة هايدل بيرغ في المانيا محاضرة منهجية علمية لطلبة المرحلة الرابعة في كلية الطب – جامعة البصرة بعنوان : Diseases of Testes & Scrotum وكانت تلك المحاضرة انطلاقاً من برنامج الاستاذ الزائر ولأجل وضع اسس التعاون العلمي مع الجامعات العالمية واشراك القمم العلمية العالمية في تدريس طلبتنا لغرض الارتقاء بالواقع العلمي وتوسيع مدارك الطلبة على منصة الگوگل ميت يوم حيث كانت الدعوة للاستاذ من عمادة كلية الطب وباتصال مباشر من قبل العميد الدكتور خليل اسماعيل الحمدي والمعاون العلمي ورئيس فرع الجراحة.

ورشة عمل تخصصية خاصة بالجراحة المنظارية للمبتدئين

واقام فرع الجراحة في كلية طب البصرة وبالتعاون مع ادارة مختبر المهارات السريرية ودائرة صحة البصرة وباشراف مباشر من قبل عميد الكلية الدكتور خليل اسماعيل الحمدي ورشة عمل تخصصية خاصة بالجراحة المنظارية للمبتدئين.

و استهدفت الورشة فئة الاطباء المقيمين الاقدمين في اختصاص الجراحة العامة وجراحة الاطفال

والورشة تقسمت على ثلاثة ايام تدريب وشملت المحاضرات التخصصية والتدريب على اجهزة المحاكاة للجراحة الناظورية في اليومين الاوليين واليوم الثالث عبارة عن تدريب في صالات العمليات الناظورية في مستشفى البصرة التعليمي .

شارك في اعداد واعطاء المحاضرات ثلة من الاساتذة الجراحين في فرع الجراحة مع بعض الجراحين من دائرة صحة البصرة بمسشتفى البصرة التعليمي .، وحصلت الورشة على تفاعل جيد بين الطلبة وحاضري الندوة والمدربين

التوزيع التشريحي للصمات الرئوية

وناقش بحث في كلية الطب جامعة البصرة التوزيع التشريحي للصمات الرئوية في التصوير المقطعي الحاسوبي للأوعية الرئوية (CTPA). ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة ميس احمد غانم إلى كشف التوزيع التشريحي الشائع للصمات الرئوية في التصوير المقطعي الحاسوبي للأوعية الرئوية .

واستنتج البحث ان الصمات الرئوية في الفص الأيمن السفلي هي الأكثر شيوعًا تليها الصمات في الفص العلوي الأيمن والصمات الرئوية الثنائية.

بالإضافة إلى ذلك كانت الأورام الخبيثة مرتبطة بشكل كبير بالفص الأيمن الرئيسي، والفص الأيسر الرئيسي، والفص العلوي الأيسر والفص السفلي الأيسر من الصمات الرئوية. علاوة على ذلك، ارتبط ارتفاع ضغط الدم وداء السكري بشكل كبير بصمات الفص الأيسر الرئيسي والفص الأيمن والأيمن الوسطي.