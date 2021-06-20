تقرير عبري: البنتاغون يهرع لإنقاذ القبة الحديدية الإسرائيلية بكلفة باهظة

تصل الى مليار دولار

بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية امس الأحد ، إن أمريكا وافقت على منح إسرائيل ما يصل إلى مليار دولار لتجديد منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، بعد أن اخترقتها المقاومة الفلسطينية في آخر عدوان على قطاع غزة.

وتأتي هذه الموافقة بعد تعهدات كثيرة أطلقتها إدارة بايدن بتجديد وتعزيز نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، في أعقاب التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

إسرائيل طلبت بشكل عاجل مليار دولار من الولايات المتحدة لتجديد مخزون الجيش من صواريخ القبة الحديدية، وذلك في لقاء جمع وزير الدفاع بيني غانتس ونظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بعد أيام من انتهاء العدوان.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد أوستن خلال جلسة للكونغرس الخميس، مخاطباً لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، أن وزارة الدفاع وافقت على طلب المساعدة العسكرية في ميزانيتها لعام 2022، وأن الولايات المتحدة ستنظر في تحويل المبلغ الإجمالي المطلوب إلى إسرائيل بعد موافقة الكونغرس.

وقال أوستن إن الإدارة تعمل على توضيح التفاصيل، وإن على الساسة انتظار طلب ميزانية خاص خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أكد جنرال الجيش الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في جلسة مجلس الشيوخ نفسها، أن إدارة بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على ميزانية تجديد نظام القبة الحديدية.

ورغم الانتقادات الحادة التي أطلقها ديمقراطيون ضد إسرائيل في العدوان الأخير فإن تل أبيب ما زالت تتمتع بدعم قوي في الحزب، خصوصاً في الجانب الأمني.

السيناتور لينزي غراهام علق على ذلك قائلاً: “كانت هناك خلافات كثيرة حول الاشتباك الأخير بين حماس وإسرائيل في الولايات المتحدة، لكنني هنا لأقول لكم إن هناك دعماً واسعاً وعريضاً لإسرائيل في الحزب الديمقراطي”.

ويوافق الكونغرس روتينياً على مبالغ كبيرة من التمويل العسكري لدولة تعتبر شريكاً قوياً للولايات المتحدة في منطقة غير مستقرة.

تعهد أمريكي

وكان الرئيس جو بايدن قد تعهّد بتجديد مخزون إسرائيل من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، والمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، في خطاب موجز ألقاه في البيت الأبيض، بعد وقت قصير من الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء العدوان الذي استمر 11 يوماً الشهر الماضي.

وأوضح الرئيس في خطابه أنه أجرى 6 محادثات مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، خلال الحرب، عن الخطوات التي يتعين اتخاذها بعد وقف إطلاق النار.

وقال بايدن إن الاثنين تحدّثا عن نظام القبة الحديدية، الذي أنقذ حياة عدد لا يحصى من الإسرائيليين، وقالت إسرائيل إن النظام نجح بنسبة 90% وسط وابل الصواريخ.

وقال الرئيس الأمريكي: “أكدت له دعمي الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية، لضمان دفاعاتها وأمنها في المستقبل”.