الفورة الشبابية في الدراما المحلية مفرحة جدا وتنعش القلب

الفنان الشاب خليل فاضل خليل:

سمير خليل

ولد في عائلة فنية، هو نجل الفنان الراحل الكبير الدكتور فاضل خليل، تسلق سلم الشهرة صغيرا عندما اقتحم الدراما العربية ونال الاعجاب بحرارة ادائه وثقة موهبته، عمل مع كبار النجوم العراقيين والعرب، جسد ادوارا عديدة في اعمال ينتقيها بدقة، لانه يؤمن ان كل عمل جديد يمنحه رؤى جديدة وهذا ما جعله مقلا بالعمل خاصة في الفترة الاخيرة، لكنه كسر هذا الجمود حيث سيطل قريبا في مسلسل جديد من اخراج المبدع علي فاضل يحمل عنوان “تسجيل خروج” .

النجم الشاب خليل فاضل خليل يقول عن قلة مشاركته: نعم كنت مقلاً، بل ولم تكن هنالك مشاركة في عمل في السنوات الخمس الاخيرة، هذا لاني كنت انتظر ما يغريني من اعمال درامية بعد هذا الانقطاع، لكني أعد الجمهور الكريم بأنني سأكون موجودا في مشاركات عديدة تمثل عودة قوية للساحة الفنية”.