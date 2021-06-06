عقوبات لمدربين ولاعبين في الدرجة الأولى والفئات العمرية لكرة القدم

ضمن اجتماع للجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية

إعلام اتحاد الكرة:

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات.ولدى مناقشة اعتراض نادي الجنسية على ناشئة شباب الوطن، تبين بعد التأكد من السجل الأساسي للجنة الانضباط إشراك اللاعب ( نور الصدر فلاح مهدي ) في المباراة والذي سبق للجنة معاقبته بالحرمان أربع مباريات، وعليه تقرر اعتبار فريق ناشئة شباب الوطن خاسراً ( 0-3 ) أمام الجنسية وفق المادة الثامنة / أولا مسابقات، ويعاد مبلغ الاعتراض بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف.

وبعد الاطلاع على مقطع الفيديو المتلفز لمباراة الكهرباء والجيش ضمن دوري الناشئين، تبين ظهور المدرب المساعد لنادي الكهرباء ( رعد جبار ) يقوم بالبصق على لاعب نادي الجيش بعد احتفاله بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة (90+3) ، ولما يشكله هذا الفعل من خروج عن الروح الرياضية ، تقرر حرمان المدرب المساعد لنادي الكهرباء ( رعد جبار ) بالإيقاف الى نهاية الموسم استناداً للمادة 50 / 6 انضباط.

ولدى مناقشة اعتراض نادي كربلاء على نادي نوروز ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى ، وبعد الاطلاع على أوليات الاعتراض ، ومراجعة عقد اللاعب ( مصطفى عباس محمد ) مع نادي كربلاء في 27/2/2021 ، وكذلك تدقيق عقد اللاعب مع نادي نوروز المؤرخ في (15/2/2021) والمرافق طياً مع أوليات الاعتراض ، تقرر معاقبة اللاعب ( مصطفى عباس محمد ) بالحرمان من اللعب لمدة سنة واحدة، ويحال ملفه على لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد لتحديد مصيره بعد انتهاء العقوبة وفق المادة الثالثة / 36 مسابقات، ويعاد مبلغ الاعتراض الى نادي كربلاء بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف .

ولدى مناقشة اعتراض نادي العلم على نادي الكوفة ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى ، وبعد الاطلاع على أوليات الاعتراض، وجد أن المباراة قد جرت بتاريخ 28/5/2021 ، وان تاريخ رفع الرسم القانوني كان في يوم 2/6/2021 ، وهذا مخالف لنص المادة السابعة / ب مسابقات، وعليه تقرر رد اعتراض نادي العلم للأسباب أعلاه .ولدى مناقشة اعتراض نادي شباب المشاهدة على نادي الحسين ضمن مباريات دوري الناشئين، وبعد الاطلاع على الاعتراض وتدقيق تاريخ المباراة مع تاريخ دفع الرسم ، تبين ان دفع الرسم كان خارج المدة القانونية لدفع الرسم، كما نصت عليه المادة السابعة/ ب مسابقات ، وعليه قررت اللجنة رد الاعتراض المقدم من نادي شباب المشاهدة. ولدى مناقشة اعتراض نادي الإسكان على شباب العدل ضمن دوري الناشئين ، وبعد الاطلاع على أوليات الاعتراض تم استدعاء اللاعب ( محمد خلف )، وقد أبرز جواز سفره الصادر من محافظة واسط، وقدمَ تأييد سكن من ناحية المأمون بالعدد ( 1860 ) في 20/4/2021 ، يؤيد سكنه في بغداد محلة ( 843 )، وقد أفاد انه يسكن مع أقاربه وليس مع والديه ، ولاحقا وصل الى لجنتنا صادراً من مديرية ناحية المأمون شؤون المخاتير كتاب صحة صدور بالعدد ( 17972 ) في تاريخ ( 7/5/2021 ) يؤكد أن التأييد لم تتم المصادقة عليه من قبله ، لذا فإن اللجنة ترى أن تأييد السكن غير قانوني، وان اللاعب من سكنة محافظة واسط ، وقد أشركه نادي شباب العدل مع تشكيلة الفريق، ويعد ذلك مخالفةً لضوابط اللعب في الفئات العمرية التي تنص على ضرورة أن يكون اللاعب من المدينة نفسها، وعليه قررت اللجنة اعتبار فريق ناشئي شباب العدل خاسراً ( 0-3 ) لمخالفته التعليمات.

ولدى مناقشة تقرير حكام مباراة ( الدفاع المدني وغاز الشمال ) ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى ، وبعد الاطلاع على تقرير الحكام، وما ورد فيه بأن اللاعب ( احمد فاضل ) قام بالبصق على الحكام وقيام مدرب حراس مرمى ( غاز الشمال ) بالسب والشتم على الطاقم التحكيمي، تقرر معاقبة لاعب فريق غاز الشمال ( احمد فاضل ) بالإيقاف الى نهاية الموسم استناداً الى المادة 5 /4 انضباط ، ومعاقبة مدرب حراس مرمى غاز الشمال ( اسماعيل احمد ) بالإيقاف ثلاث مباريات استناداً الى المادة 51 /1 انضباط.

ولدى مناقشة اعتراض نادي ( بلادي والكهرباء ) ، وبعد تدقيق الاعتراض وجد أنه يخص المباراة نفسها، لذا قررت اللجنة توحيد الاعتراض ، ولدى عطف النظر على الاعتراضين واستدعاء اللاعبين من الفريقين ، ولعدم حضور اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، عليه قررت اللجنة رد اعتراض الناديين.