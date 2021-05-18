الجمال نشعر به ونكتشفه ولا نراه

احلام يوسف

يقال ان الجمال لا تراه بل تحسه، وهناك من يقول انه شيء تكتشفه خاصة عندما يتعلق الامر بملامح الشخص ومظهره.

هنا اراء شابات وشباب حول هذا الأمر

يارا عبد الاله تقول ان الجمال ضروري، لكنه ليس كل شيء واضافت: “الجمال ضروري في الكثير من تفاصيل حياتنا، واعني جمال الشكل، فانا عندما اجد امامي شكلا جميلا ارتاح نفسيا، فاذن الجمال نراه وايضا نحسه، فانا موظفة واتعامل مع مراجعين او زبائن ومن المؤكد اني ساتعامل مع صاحب الشكل الجميل باريحية اكثر ليس لاني سطحية، بل انه امر رباني، الشكل الجميل مريح للعين وبالتالي مريح للنفس، ولا يعني ايضا اني اتعامل بقسوة مع اصحاب الشكل الاعتيادي او يكون ليس جميلا، لكن انا اتحدث عما اشعر به وليس عما يصدر مني”.

ورأت زميلتها رنا العباسي ان الشكل الجميل ليس بالضرورة ملامح جميلة اذ قالت: “عندما نتحدث عن الشكل الجميل لا يعني امرأة تشبه انجيلينا جولي او رجل يشبه براد بت، بل الشكل الانيق الجميل. هناك مراجعين ياتون الينا وهم بافضل هندام، مهتمين بنظافة واناقة ملبسهم وتسريحة شعرهم، مثل هؤلاء نشعر انهم يحترمون المكان المتوجهين له، ومن ياتينا بملابس ليست لائقة او ملابس رياضية بيتية، نشعر انه مستخف بالمكان. وبالتالي لا نستطيع معاملته بالاحترام نفسه الذي نمنحنه لمن احترم المكان وجاء بمظهر محترم، هذا ما نعنيه عندما نتحدث عن الشكل الجميل، اي الجمال الخارجي بنحو عام، فانا لا ابحث في المراجعين عن جمالهم الروحي”.

وتحدث سليم سلام عن ان الشكل الجميل مفتاح القلوب والوظائف وقال: “الشكل الجميل خاصة بالنسبة للمرأة يفتح لها ابواب الوظيفة والفن والقلوب والقبول، هناك نساء زميلات لي كلفن بمسؤوليات اكبر من طاقاتهن لا لشيء الا لكونهن جميلات وانيقات، فاذن الجمال يُرى، نحسه عندما يكون الشخص قريبا او هناك مشروع للتقارب، فعندما يتزوج احد امرأة جميلة لانها جميلة يمكن ان يكون سعيدا، لكن بعد العشرة ان اكتشف بها صفات قبيحة، سينتهي جمالها بعينه والعكس صحيح لو انه تزوج او تعرف على امرأة شكلها ليس جميلا او اعتياديا، بمرور الوقت ان كانت تمتلك شخصية جميلة فهو هنا لمس جمالها الروحي واكتشفه وبالتالي احسه.