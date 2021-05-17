البصرة تضيف كأس الخليج ابتداء من 24 كانون الأول المقبل

كاتانيتش يعلنُ قائمة المنتخب لوديتي طاجيكستان والنيبال

إعلام اتحاد الكر:

أكدَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان: ان اتحاد كأس الخليج حددَ موعد انطلاق بطولة خليجي٢٥ التي ستقام في البصرة من الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لعام ٢٠٢١ ولغاية السابع من شهر كانون الثاني من العام ٢٠٢٢.

وقالَ فرحان: في ضوء تحديد موعد البطولة الخليجية تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني نائبا ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان وسكرتارية الأمين العام للتطبيعية محمد فرحان، ووكلاء الوزارات الساندة، ومقرر اللجنة أحمد عودة زامل، مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة، تعمل على توفير مستلزمات نجاح البطولة، وتهيئة الأمور اللوجستية وتسهيل جميع الإجراءات التي تخص خليجي ٢٥ لإظهارها بأفضل صورة.

وأضافَ: وستكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الكرة العراقي واتحاد كأس الخليج لمتابعة عملية إكمال المشاريع التي قدمت ضمن ملف البصرة لتنظيم خليجي ٢٥ ، وتقديم التقارير المستمرة الى اتحاد كأس الخليج للاطلاع على نسب الانجاز المتحققة.

وأشارَ فرحان إلى: ان تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير الشباب دليلٌ واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتكون خليجي٢٥ في البصرة استثنائية ورائعة ومحطة لاحتضان الأشقاء بكل ترحابٍ ومودة.

واختتمَ الأمين العام للتطبيعية حديثه بالقول: إن الدول الخليجية مساندة بشكل كبيرٍ لإقامة خليجي ٢٥ في البصرة، ويتشوقون لخوض المباريات على ملعب البصرة الدولي بعد مشاهدتهم الاستقبال الجميل للمنتخبات الخليجية التي حضرت إلى البصرة.

من جانب اخر، أعلنَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمةَ المنتخب لخوض وديتي طاجيكستان والنيبال في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي في مدينة البصرة، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

واختارَ كاتانيتش (26) لاعباً ضمن قائمة الفريق للمباراتين الوديتين قبل السفر إلى المنامة لخوض التصفيات، وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وكرار عامر وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وإبراهيم بايش ومحمد قاسم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود لخط الهجوم.

من جانب اخر، خسرَ منتخبنا الوطني لكرة الصالات أمام نظيره المنتخب الإماراتي بنتيجة (1-2) في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول أمس على صالة نادي البطائح.وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لمواجهتي تايلند في الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم، واستثمرَ مدرب منتخبنا هذه المباراة لتجريب جميع اللاعبين من أجل زيادة الانسجام وتطبيق الواجبات، بعد أن اقتصرت فترة الإعداد على الوحدات التدريبية فقط، وتم تشخيص السلبيات من قبل الملاك التدريبي لإيجاد الحلول المناسبة لها.

هذا وأكدَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي منتخبنا الوطني للصالات بمواجهة التحديات والظهور بالمستوى الفني الذي يليق بسمعة الكرة العراقية بالفوز على المنتخب التايلندي في مواجهتي الملحق الآسيوي وخطف بطاقة التأهل الى كأس العالم في ليتوانيا 2021 .

جاءَ ذلك خلال لقاء بنيان لاعبي منتخبنا الوطني في مدينة الشارقة الإماراتية، بحضور الأمين العام للهيأة التطبيعية المهندس محمد فرحان، ورئيس الوفد الدكتور اسعد لازم ورئيس لجنة كرة الصالات صبحي رحيم. وطالبَ بنيان اللاعبين بمضاعفة الجهود في التدريبات بغية الوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهلهم الى تقديم المستوى الفني المطلوب أمام المنتخب التايلندي، مؤكدا حرص اتحاد الكرة على توفير جميع عوامل النجاح لضمان العبور إلى كأس العالم .

وأشادَ رئيس الهيأة التطبيعية “إياد بنيان” بجهود رئاسة الوفد والجهازين الإداري والتدريبي، وحرصهم على توفير جميع الأمور التي من شأنها أن تصل بالعراق إلى المونديال، من جانبه، تحدثَ الأمين العام للهيأة التطبيعية محمد فرحان، قائلا : إن الجميع يتابع باستمرارٍ المنتخب وتحضيراته لمباراة تايلند، وأوضحَ: أن هناك حالة من التفاؤل والاطمئنان لدى الجميع بأن يخطف منتخبنا الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وحثَ فرحان اللاعبين على الظهور المشرف في الملحق الآسيوي وتمثيل كرة الصالات العراقية خير تمثيل. متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الهدف المنشود.من جهتهم، أعرب رئيس الوفد، الدكتور اسعد لازم، ورئيس لجنة كرة الصالات صبحي رحيم والجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني، عن سعادتهم باللقاء الذي جمعهم مع رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان والأمين العام محمد فرحان، مؤكدين أن اللقاء جاء في وقته، خاصة أنهم يواصلون تحضيراتهم للمواجهات المصيرية ضد المنتخب التايلندي.