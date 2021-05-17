عودة ألفيش إلى صفوف البرازيل استعدادا لمواجهتي الإكوادور وباراغواي

جاردين يبين موقف نيمار من أولمبياد طوكيو

العواصم ـ وكالات:

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي المدافع المخضرم داني ألفيش إلى صفوف “سيليساو” وذلك استعدادا لمواجهة الإكوادور وباراغواي في حزيران المقبل، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري في 4 حزيران ، قبل أن يحل في 8 منه ضيفاً على باراغواي.وغاب أفضل لاعب في مسابقة كوبا أميركا 2019 التي فازت بها البرازيل الدولة المضيفة ولاعب ساو باولو الحالي عن صفوف “راقصي السامبا” منذ أن خاض المباراتين الوديتين في تشرين الأول 2019 أمام نيجيريا والسنغال.. وقال تيتي في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن تشكيلته “من الجميل أن نرى أنه ما زال يلعب على هذا المستوى العالي“.

ويحلم ألفيش الحاصد للألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومنها إشبيلية الإسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، أن يخوض في العام المقبل المونديال الرابع في مسيرته، على غرار مواطنه تياغو سيلفا لاعب تشيلسي الإنكليزي الذي سيكون حاضراً في سن الـ 36 عاماً مع المنتخب.

وعاد أيضاً إلى صفوف المنتخب لاعب الوسط فريد (مانشستر يونايتد الإنكليزي) الغائب منذ مونديال روسيا 2018.ومن دون أي مفاجأة تذكر، استدعى تيتي أيضاً نجم سان جيرمان نيمار الذي مدد أخيراً عقده مع فريقه حتى عام 2025، وزميله في الدفاع قائد النادي الباريسي ماركينيوس.وفي وقت حافظ لاعب ليون لوكاس باكيتا على مركزه مع المنتخب، يغيب زميله برونو غيماريش الذي كان حاضراً في المباراتين السابقيتن في التصفيات.وضمت التشكيلة مدافع ريال مدريد الإسباني، إيدر ميليتاو وزميله المهاجم فينيسيوس جونيور.ومن الوجوه الجديدة في التشكيلة الوافد الجديد إلى بنفيكا البرتغالي من سانتوس المدافع لوكاس فيريسيمو.

وتتصدر البرازيل ترتيب المنتخبات بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من أربع مباريات، فيما تحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والإكوادور المركز الثالث (9).. وتخوض منتخبات قارة أميركا الجنوبية بعد انتهاء جولة تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، غمار مسابقة كوبا أميركا المقررة بدءًا من 13 حزيران والتي تقام للمرة الأولى في بلدين مضيفين هما الأرجنتين وكولومبيا.

وهنا التشكيلة: لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).. للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، رينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني)، تياغو سيلفا (تشيلسي الإنكليزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ولوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فابينيو (ليفربول الإنكليزي)، دوغلاس لويز (أستون فيلا الإنكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو) ولوكاس باكيتا (ليون الفرنسي).

للهجوم: غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان) ، إيفرتون (بنفيكا البرتغالي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول) وريشارليسون (إيفرتون الإنكليزي) وغابريال باربوزا (فلامنغو).

إلى ذلك، كشف مدرب المنتخب البرازيلي الأولمبي، أندريه جاردين، عن موقف النجم نيمار من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في 23 تموز المقبل.وقال جاردين خلال مؤتمر صحفي: “ضمن فكرة تكوين منتخب أكثر قوة بدورة الألعاب الأولمبية فإن امتلاك لاعب مثل نيمار يتماشى مع الهدف الذي حددناه لأنفسنا. نيمار يرغب أيضا في المشاركة بالأولمبياد“.

وأوضح مدرب السليساو أن الحصول على خدمات نيمار في هذا الحدث الأولمبي سيكون بمثابة “حلم“.

لكنه أقر بأن تواجد نجم باريس سان جيرمان ضمن صفوف الفريق تحت 23 عاما تعد “مسألة حساسة” و”يتم مناقشتها بشكل مباشر” من قبل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيريو كابوكلو.وأضاف جاردين: “أعتقد أنه خلال وقت قصير سنحصل على رد بهذا الشأن“.يذكر أن نيمار نجح في حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكانت تلك أول ميدالية ذهبية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم (رجال).