جامعة البصرة تقيم عددا من الأنشطة التخصصية والمتنوعة للأرتقاء بمسيرتها وخدمة المجتمع

وقعت مع شركة نفط البصرة اتفاقاً للتعاون المشترك

البصرة ـ سعدي السند :

شارك رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي في المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الالكتروني تحت عنوان (لنقرّب المسافات) والذي نظمه الفريق الوزاري المختص بمشاركة 100 مؤسسة عالمية ومحلية واكثر من 50 متحدث وخبير عالمي .

المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الالكتروني(لنقرّب المسافات)

وتضمنت المشاركة كلمة لرئيس جامعة البصرة مع عرض تقديمي عن انجازات الجامعة حيث اشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل الاكاديميين لايجاد الحلول لمواجهة جائحة كورونا وعدم ضياع العام الدراسي رغم عدم وضوح الامور في كيفية انهائه فتظافرت الجهود بين الوزارة وفرقها والاساتذة في الجامعات والتقنيين المختصين وواصلوا الليل بالنهار فنجح الجميع في تأسيس تعليم الكتروني اتجه للتكامل والرصانة والسلاسة مع المحافظة على القيم التعليمية .

واضاف شاهين مع بداية العام الدراسي الحالي انطلقنا نحو التعليم المدمج وهو كان خيارا وتحديا بتوفير حزمة تعليمة متكاملة من خلال المختبرات الحضورية في الحرم الجامعي مع المحاضرات التفاعلية الافتراضية وكذلك مصادر التعلم الرقمية والمقررات الذكية وكان خياراً استيراتيجياً مهماً للنجاح .

وعن جامعة البصرة ذكر شاهين تحولت جامعتنا تدريجياً الى جامعة رقمية وقمنا بكثير من الانجازات بدعم من الفريق الوزاري ودخلت التصنيفات العالمية حيث نالت المراتب الاولى محلياً ونزف لكم اليوم خبر انضمام جامعتنا الى تجمع (GURP) والذي يتيح للجامعة الخضوع لتقييم الشنغهاي، ولادارة التعليم الالكتروني شكلت لجنة البرنامج الدراسي واستحداث وحدات التعليم الالكتروني في كل كليات الجامعة فضلاً عن عمل بوابة جامعة البصرة الالكترونية التي تحتوي على برامج متعددة لخدمة الطلبة حتى تخرجهم.

ووقعت جامعة البصرة وشركة نفط البصرة اتفاقاً للتعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير حيث وقع الاتفاق ممثل رئيس الجامعة الدكتور رمزي سالم علي عميد كلية الهندسة مع مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة عباس.

واتفق الجانبان على المساهمة المشتركة بين الطرفين للتبادل العلمي والعملي ورفد سوق العمل بمؤسسات الدولة كافة بخريجين اكفاء مع زيادة كفاءة منتسبي القطاع النفطي الذي يمثل الثقل الاكبر في اقتصاد العراق.

واكد الطرفان على التعاون فيما بينهما على تبادل الدعم في المعلومات والخبرات في المجالات العلمية والفنية والادارية وكذلك الاقتصادية فضلاً عن تطوير الموارد البشرية بما يخدم الصالح العام.

ونظمت كلية التربية للبنات في جامعة البصرة محاضرة الكترونية عن إدمان الانترنت ، وتهدف المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع قسم الارشاد النفسي والتوجية التربوي في جامعة البصرة الى دراسة حالة ادمان الانترنت التي يقضي فيها الافراد جل وقتهم بأستخدام الهواتف الذكية ويكون من الصعب الابتعاد عنها، وتأثير هذا الاضطراب سلبا على الحياة الاجتماعية.

وبينت المحاضرة ان سبب الادمان على الانترنت يكمن في أنه دائما ما يقدم حلولا يسيرة للمستخدمين على سبيل المثال سهولة التحدث مع أشخاص اخرين، وسهولة شراء احتياجاته من المحال التجارية، وتوفر الألعاب الإلكترونية ويجد ممن يشاركونه اللعب.

ونظم قسم شؤون الأقسام الداخلية في جامعة البصرة ورشة عمل عن كيفية تفادي ومعالجة العنف الاسري.

وتهدف الورشة التي حاضرت فيها اخصائية العلوم التربوية والارشادية الدكتور هناء عبد النبي العبادي الى تأهيل المشرفات العاملات في اقسام سكن الطالبات على كيفية التعامل مع انعكاسات ظاهرة التعنيف الاسري لدى الطالبات المقيمات .

وتطرقت الورشة الى النظريات العلمية الحديثة في تفسير العنف وتحليل اسبابه المباشرة وغير المباشرة وكيفية ادارة الجلسات العلاجية التي تخفف من انعكاسات الظاهرة وتوفير الدعم المعنوي والنفسي للطالبات لرفع كفاءتهن وتحصيلهن الدراسي وكيفية شغل مكان الأسرة عند غيابها . ونظم مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني وبالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة ورشة تطويرية عن كيفية إستعمال أجهزة التسجيل الصوتي المتطورة في تسجيل المحاضرات العلمية بمشاركة مجموعة من التدريسيين.

وتهدف الورشة التي ادارها الدكتور حسن طالب جنزي والباحث حيدر جعفر الدغلاوي الى ضمان فاعلية وكفاءة تسجيل الصوت باستعمال أجهزة ومعدات متطورة من اجل انشاء محاضرات الكترونية للطلبة اكثر جودة.

وتضمنت الورشة دروسا عملية في استعمال انظمة التسجيل كالمكسر واللواقط والهيتفونات وآلية مزج الاجهزة وعمليات المكساج والمونتاج بأحدث برامج التقطيع والفلترة الصوتية .

ونظمت كلية العلوم في جامعة البصرة محاضره علميه عن كوفيد 19 واضطرابات الجهاز التنفسي . وهدفت الورشة التي ألقتها الدكتورة سناء جميل ثامر الى التطرق عن انواع أجناس فايروس كورونا وآثار عدوى الفايروس المسببه للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة SARS على الجهاز التنفسي وإعطاء ادله لفهم بايلوجية الاصابة وتسليط الضوء على المعرفة الحالية حول الفسيولوجيا المرضية للفايروس .

وتضمنت الورشة تصنيف الفايروس والأجناس وتركيب الفايروس والأعراض المرضيه والتغيرات الفسلجيه في خلايا بطانة الانف والحويصلات الرئوية وآلية حصول الجلطه في الاوعيه الدمويه في الرئه.

واوصت الورشه بضروره تعزيز الفهم للفسيولوجيه المرضيه السريريه المتسببه عن الاصابه بالفايروس لتوجية تطوير العلاجات المستقبلية.