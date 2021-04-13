بوسطن يهزم مينيسوتا في ليلة تاريخية لجايسون تاتوم

كليبرز يفوز على روكيتس في دوري السلة للمحترفين

نيويورك ـ وكالات:

أحرز جايسون تاتوم 53 نقطة، وهو أعلى معدل له طوال مسيرته، ليقود فريقه بوسطن سيلتيكس للفوز على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز 145-136 في الوقت الإضافي.وأحرز تاتوم 35 نقطة في النصف الثاني من المباراة، ليعوض الفريق صاحب الأرض تأخره بفارق 17 نقطة ويحقق الفوز في دوري السلة الأمريكي.

وبذلك أصبح تاتوم البالغ من العمر 23 عاما و37 يوما، أصغر لاعب سنا طوال تاريخ بوسطن، يحرز 50 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.وإلى جانب حصيلة النقاط الكبيرة، سيطر تاتوم على 10 كرات مرتدة.

وأسهم جايلن براون في فوز أصحاب الأرض بتسجيل 26 نقطة، بينما أضاف زميله ماركوس سمارت 24 نقطة، ومرر ثماني كرات حاسمة لزملائه.وكان كارل أنطوني أفضل مسجلي مينيسوتا برصيد 30 نقطة، كما سيطر على 12 كرة مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة لزملائه.وفي مواجهات أخرى، فاز واشنطن ويزاردز خارج أرضه على جولدن ستيت وريورز 110-107 وفاز لوس أنجليس كليبرز 126-109 على ضيفه هيوستون روكتس.

وواصل لوس أنجليس كليبرز انطلاقته وضغطه على يوتا جاز في صدارة مجموعة الغرب من خلال فوزه الكبير 126 / 109 على هيوستن روكيتس..وسجل كاوهي ليونارد 31 نقطة وأضاف زميله ريجي جاكسون 26 نقطة ليقودا فريقهما كليبرز للفوز الثمين بعد إحباط انتفاضة روكيتس في الربع الثالث من المباراة والذي سجل فيه الضيوف 37 نقطة مقابل 27 نقطة لكليبرز.

وكان روكيتس تفوق بفارق عشر نقاط (36 / 26) في الربع الأول ، ولكن كليبرز سحق ضيفه في الربع الثاني وسجل 41 نقطة مقابل عشر نقاط فقط لروكيتس ليمهد الفريق صاحب الأرض لهذا الفوز الكبير الذي أتمه في الربع الأخير بتسجيل 32 نقطة مقابل 26 نقطة لروكيتس.

والفوز هو الرابع على التوالي والـ36 مقابل 18 هزيمة في المسابقة حتى الآن فيما مني روكيتس بالهزيمة الـ38 مقابل 14 انتصارا فقط في المسابقة حتى الآن ليحتل المركز قبل الأخير في مجموعة الغرب.

وفي مباريات أخرى مساء الجمعة (صباح السبت)، فاز نيويورك نيكس على ممفيس جرايزلس 133 / 129 بعد التمديد لوقت إضافي ، ونيو أورليانز بيليكانز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 101 / 94، وأتلانتا هوكس على شيكاغو بولز 120 / 108 ودينفر ناجتس على سان أنطونيو سبيرز 121 / 119 وبوسطن سلتيكس على مينيسوتا تيمبروولفز 145 / 136 بعد التمديد لوقت إضافي.كما فاز إنديانا بيسرز على مضيفه أورلاندو ماجيك 111 / 106 وشارلوت هورنيتس على مضيفه ميلواكي باكس 127 / 119 وواشنطن ويزاردز على مضيفه جولدن ستيت واريورز 110 / 107.

وأحرز دونوفان ميتشل 42 نقطة، ليصبح يوتا جاز أول فريق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يصل إلى 40 انتصارًا هذا الموسم بعد فوزه (128– 112) على سكرامنتو كينجز في سولت ليك سيتي..وأضاف مايك كونلي 26 نقطة، وجو إنجليس 20 نقطة، وسجل اللاعبان 5 ثلاثيات ليساعدا جاز على تعويض تأخره بفارق أكثر من 10 نقاط أمام كينجز.وحقق جاز بذلك انتصاره 24 على التوالي بملعبه، والفوز 11 في آخر 13 مباراة.وأصبح ميتشل، أول لاعب من جاز يسجل 35 نقطة في 3 مباريات متتالية منذ كارل مالون عضو قاعة مشاهير كرة السلة.

وأحرز دي آرون فوكس 30 نقطة، وأضاف ريشون هولمز 25 نقطة لصالح سكرامنتو الذي لم يستطع الحفاظ على تفوقه بفارق 11 نقطة.وأفلتت المباراة من كينجز قرب النهاية. واستغل سكرامنتو تسجيله 11 نقطة مقابل نقطة واحدة في منتصف الربع الأخير، بعد 17 نقطة مقابل نقطة واحدة لصالح جاز، ليعود لأجواء المباراة وتقدم 105-104 بعد سلة ساحقة من هاريسون بارنز قبل ست دقائق وخمس ثوان على النهاية.

لكن لاعب جاز البديل جورج نيانج سجل ثلاثية ليطلق إشارة بداية النهاية لصالح يوتا. وتولى ميتشل وكونلي زمام الأمور واستغل جاز تسجيله 19 نقطة مقابل أربع ليقلب المباراة رأسا على عقب في اللحظات الأخيرة.وتفوق يوتا على سكرامنتو بنتيجة (69-47) في الشوط الثاني.

وسجل رودي جوبير ورويس أونيل 11 نقطة معا فقط، لكن أونيل استحوذ على 14 كرة مرتدة وجوبير على 11 كرة مرتدة. وسجل جويل إمبيد 27 نقطة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 117-93 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.وأنهى فرقان كوركماز المباراة مسجلا 20 نقطة لصالح فيلادلفيا، في حين أضاف بن سيمونز 13 نقطة. واستحوذ دوايت هاوارد على 13 كرة مرتدة في أقل من 15 دقيقة.ولعب فيلادلفيا بدون اثنين من لاعبيه الأساسيين، إذ غاب توبياس هاريس وداني جرين بسبب الإصابة.

واستعاد ثاندر في المقابل لاعبين اثنين من الإصابة، حيث تعافى داريوس بازلي من إصابة في الكتف عقب غيابه عن 16 مباراة متتالية بينما عاد لوجوينتز دورت بعد غيابه عن آخر سبع مباريات بسبب بروتوكول الارتجاج.وتصدر بازلي لاعبي ثاندر وسجل 17 نقطة وأضاف دورت 15 نقطة.ويتقاسم فيلادلفيا صدارة القسم الشرقي برصيد 36 انتصارا و17 هزيمة متساويا مع بروكلين نتس الذي خسر 126-101 أمام لوس انجليس ليكرز.

من جانب اخر، اقترب نجم البيسبول السابق أليكس رودريجيز والملياردير مارك لوري، من الاستحواذ على فريق مينيسوتا تيمبرولفز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بحسبما ذكر متحدث الفريق.ودخل الثنائي في مفاوضات مع جلين تايلور مالك تيمبرولفز للاستحواذ على الفريق.وأثيرت تكهنات منذ عدة أشهر بشأن استعداد تايلور للاستماع للعروض المقدمة لشراء فريقه، لكن يبدو أن صفقة الاستحواذ في طريقها للتحقق.

وحال تمت صفقة الاستحواذ، فإن تيمبرولفز لن يخضع لتغييرات جذرية على الفور، حيث سيبقى تايلور المالك المسيطر حتى عام 2023 مع امتلاك رودريجيز ولوري حصة جزئية من الفريق، قبل أن يستحوذا على الفريق بشكل كامل في غضون عامين.