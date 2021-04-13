حريصون على تضييف وإنجاح خليجي 25

الكاظمي من المدينة الرياضية في البصرة :

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اول امس، زيارة الى المدينة الرياضية في محافظة البصرة، واطلع على ملعب جذع النخلة الذي يتسع لخمسة وستين الف متفرج، وملعب الفيحاء ( ١٠) الاف متفرح والساحات التدريبية، كما تجول في باقي مرافق المدينة الرياضية.

وابدى السيد الكاظمي اهتماما كبيرا باستمرار العمل في مرافق المدينة الرياضية التي تعد صرحا رياضيا كبيرا ، وايضا مواصلة تطوير المنشآت الرياضية في محافظة البصرة عموما، التي اصبحت مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية في مقدمتها خليجي ٢٥، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والاسناد من اجل انجاح البطولة واستضافة الاشقاء في البصرة الفيحاء.

وكشف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، عن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاستعداد لخليجي 25. وقال درجال في بيان ان» الكاظمي وجه بمضاعفة العمل في مشروع ملعب نادي الميناء الأولمبي سعة (30) ألف متفرج، وذلك خلال زيارتنا لمحافظة البصرة».واضاف» كما وجه بتذليل جميع العقبات لإنجازه وإكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزًا لبطولة خليجي ٢٥، التي يسعى العراق لاستضافتها في محافظة البصرة».واشار درجال الى» تاكيد الكاظمي حرص الحكومة على إكمال كل ما يتعلق بهذا الملف الذي يعكس سمعة العراق ويظهر قدرته على تضييف مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية».

من جانبه، أكد حميد شيباني، الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم، ورئيس لجنة اتحاد كأس الخليج العربي، أن نسبة الاستعدادات العراقية لخليجي 25 بلغت 70%.

وقال رئيس لجنة اتحاد كأس الخليج العربي»هناك جهود متفانية من العراق لتلبية اشتراطات الاستضافة، وخلال الزيارة زرنا الملاعب والفنادق».وزاد: «كما التقينا بالقيادات الرياضية وقيادة السلطات المعنية بالاستضافة، واستمعنا منهم كلام مطمئن عن الاستعدادات للبطولة، وعن تصوراتهم لتنظيمها وكيفية العمل على إنجاحها».

وأضاف: «زرنا ملعبي النخلة والفيحاء وهما جاهزان تماما، ويبقى ملعب الميناء في طور الإنجاز، وتلقينا تطمينات بإنجازه قبل الموعد المقترح للبطولة، نهاية كانون الأول 2021 وبداية كانون الثانى 2022».

وبشأن ضمان إقامة البطولة في العراق على خلفية نتائج الزيارة، قال: «اللجنة مكلفة بالإطلاع ورفع تقريرها إلى مؤتمر رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج والعراق واليمن».وأتم رئيس لجنة اتحاد كأس الخليج العربي: «وهم من سيقررون الأمر بشكل نهائي، في مؤتمرهم المقرر انعقاده في السابع والعشرين من شهر نيسان الجاري».

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية اول امس، أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) تواجه شبح التأجيل.. وبحسب صحيفة «البيان» الإماراتية اليوم الأحد فإن بطولة خليجي 25 تعيش مأزقاً جديداً، مع وجود اتجاه قوي لتأجيل البطولة لمدة عام بعدما كان من المقرر إقامتها في كانون أول المقبل.

وأشارت «البيان» إلى تزايد فرص تأجيل البطولة نظرا لتزامنها مع النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب، التي تقام خلال المدة من الأول وحتى 18 كانون أول 2021، بمشاركة 22 منتخباً عربياً، ووجود تركيز كبير على منح تلك النسخة اهتماماً كبيرا، ومن الصعب إقامة بطولة «خليجي 25» بعدها مباشرة نظرا لظروف استعداد المنتخبات لكأس العالم.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم 26 نيسان الجاري، من خلال تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لمناقشة موقف بطولة خليجي 25، بعد اعتذار قطر عن عدم الاستضافة، وقيام لجنة التفتيش الخليجية بزيارة إلى مدينة البصرة العراقية في الأيام الماضية، لتفقد منشآت وملاعب العراق لاستضافة البطولة.

وسيتم عرض تقرير شامل عن عمل اللجنة، في اجتماع الجمعية العمومية، ومخاطبة الاتحاد العراقي رسمياً بالملاحظات، سعياً لتداركها قبل إعلان جهوزية العراق لاحتضان البطولة المرة الثانية ، بعدما استضافت بغداد نسخة عام 1979، وفي حال عدم اكتمال التجهيزات العراقية، سيتم تقييم الموقف وفتح الباب من جديد أمام الدول الراغبة في الاستضافة، بعد أن تم إلغاء نظام الدور، والاعتماد على نظام ملفات التنظيم.