طب جامعة البصرة تناقش دراسات في الصدفية والعظم الزاحفي وحب الشباب

باشرت بأمتحانات طلبة الدراسات الاولية الحضورية فيها

البصرة ـ سعدي السند:

باشرت كلية الطب جامعة البصرة بأمتحانات طلبة الدراسات الاولية الحضورية حيث تم تطبيق جميع الاجراءات والتعليمات المبلغة الى العمادة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة البصرة وفقاً لتعليمات وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية من تعفير القاعات قبل دخول الطلبة واخذ قياس درجة الحرارة للطالب قبل دخوله للقاعة الامتحانية كما تم توفير الكمامات والمعقمات ووضع خارطة لجلوس الطلبة لتجنب الاصابات بفايروس كورونا .

كما تفقد الكلية رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي و معاون عميد كلية الطب للشؤون العلمية الدكتور مرتضى محمد صالح المسافر ومعاون العميد للشؤون الادارية الدكتور قيس باقر كاظم سير الامتحانات والاستفسار من الطلبة حول مدى استعدادهم للإمتحان حيث جرى الامتحان بسلاسة ودون اي مشكلات تذكر.

عوامل الخطورة المرضية للقلب والاوعية لدى مرضى الصدفية

وناقش بحث في كلية الطب (تحري عوامل الخطورة المرضية للقلب والاوعية الدموية لدى مرضى الصدفية) .، من الأطفال والمراهقين بين المرضى العراقيين ، ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة فرح عبدالحسن كاظم لدراسة عوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الاصابة بأمراض القلب والشرايين ومتلازمة الايض عند مرضى الصدفية وعلاقة شدة الصدفية بشدة الامراض المصاحبة بين الأطفال واليافعين العراقيين المصابين بالصدفية.

واستنتج البحث ان الأطفال واليافعين المصابين بمرض الصدفية في مجتمعنا كانت لديهم صورة دهون تصلب الشرايين مع زيادة انتشار عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي وكان هذا مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بشدة المرض.

وناقش بحث في كلية الطب النتائج السريرية لعملية شق الصفيحة الفقرية القطنية وعملية استئصال الصفيحة الفقرية القطنية في البصرة .

ويهدف البحث الذي قدمه الباحث محمد ماجد مناتي الى تقييم النتائج السريرية بعد عملية استئصال الصفيحة الفقرية لتضيق القناة القطنية وعملية شق الصفيحة الفقرية لفتق القرص القطني في البصرة خلال فترة 26 شهراً ومقارنتها بنتائج الدراسات المنشورة المماثلة.

واستنتج البحث ان شق الصفيحة الفقرية القطنية واستئصال الصفيحة الفقرية في البصرة يحقق نسبة نجاح عالية في تخفيف آلام الظهر والعجز الناتج من آلام الظهر، وهي مطابقة لنتائج غالبية الدراسات المماثلة المنشورة عالمياً وحتى أفضل من جزء منها ، ربما بسبب معايير الاختيار الصارمة التي اتبعناها كما ان اختيار المرضى له أهمية قصوى في الجراحة الاختيارية للعمود الفقري القطني. بصرف النظر عن كونه يضمن الى حد ما نتيجة جيدة ، فإنه يقلل من الاقامة في المستشفى ويسمح بإعادة التأهيل المبكر خاصة لمرضى السكر والمدخنين وكبار السن.

شيوع العظم الملاحي الإضافي واهميته الطبية

وناقش بحث في كلية الطب ايضا شيوع العظم الملاحي الإضافي واهميته الطبية في مدينة البصرة ( جنوب العراق) .، ويهدف البحث الذي قدمه الباحث علي فاخر فليح الى الكشف عن انتشار العظم الملاحي الإضافي وأهميته الإكلينيكية في مدينة البصرة ، وتقييم التباين المورفولوجي للعظم الزاحفي الإضافي مع مناقشة أهمية ارتباط هذه الأنواع التشريحية بالعرض السريري للعظم الزاحفي الإضافي المصحوب بأعراض والتي تنطوي على الم موضعي وتشوه القدم المسطحة .

واستنتج البحث ان هناك نسبة عالية من العظم الزاحفي المصحوب بأعراض لدى شعبنا عند مقارنتها بالدراسات السابقة في شعوب مختلفة .الامر الذي يتطلب المزيد من الدراسات حول هذا العظم وأهميته السريرية والمزيد من الدراسات لتقييم الاستجابة لعلاج الحالات المصحوبة بالأعراض .

حصل تدريسيون من كلية الطب جامعة البصرة على شهادة مشاركة في المؤتمر والمعرض الثاني لبراءات الاختراع في كلية علوم الهندسة الزراعية في جامعة بغداد والرابع عشر لمركز الابتكار والابداع العراقي عن برائتي الاختراع الموسومتين ( طرق جديدة في العزل والتشخيص والتوصيف الجزيئي لخمائر الملاسيزيا المسببة للامراض الجلدية للانسان ) و ( تخليق وتركيب وسط ناقل عالمي جديد Mıcrobasmed IQ لنقل وحفظ عينات فايروس كورونا المستجد Covid_ 19 ) والذي اقيم في رحاب كلية علوم الهندسة الزراعية / جامعة بغداد.

بحث بورد في كلية الطب جامعة البصرة يناقش فعالية وامان ليزر الاندي ياك طويل النبضة لعلاج العد الشائع ( حب الشباب) .

ناقش بحث بورد في كلية الطب جامعة البصرة فعالية وامان ليزر الاندي ياك طويل النبضة لعلاج العد الشائع ( حب الشباب). ويهدف البحث الذي قدمه الطالب علي محمود يوسف الى تقييم فعالية وامان ليزر الاندي ياك طويل النبضة لعلاج العد الشائع ( حب الشباب). واستنتج البحث ان استخدام ليزر الاندي ياك طويل النبضة فعال وامن لعلاج العدد الشائع ( حب الشباب ) الالتهابي وغير الالتهابي ويشكل خياراً متاحاً للمرضى الذين يعانون من هذا المرض وخاصة عند عودة الاصابة لهم بعد استعمال العلاجات التقليدية.