بالدراسات والحلقات النقاشية وورش العمل ترتقي كلية العلوم/البصرة بالعملية الدراسية

في جامعة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات كلية العلوم في جامعة البصرة بالتعاون والتنسيق مع الزملاء قي اعلام الكلية .

دراسه كيميائية وجزيئية للنباتات الطبية

ونوقشت في كلية العلوم بجامعة البصرة دراسة كيميائية وجزيئية للمركبات الكلايكوسيدية في بعض أنواع النباتات الطبية وبيان دورها كمضادات أكسدة للباحثة علا عادل لفتة مزعل السعد.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على المواد الكيميائية المتواجدة في النباتات المدروسة التابعة لعشرة اجناس في العائلة الصليبية وعمل تصنيف جزيئي لهذه النباتات وبيان الفعالية المضادة للاكسدة للمستخلصات الكلايكوسيدية لهذه النباتات.

واستنتجت الدراسة ان المركبات الفعالة التي سجلت لها أهمية كمضادات اكسدة وهي موجودة في اغلب الأنواع المدروسة ، ووجد من النتائج وجود علاقات بين المركبات الكيميائية الموجودة في النباتات المدروسة واصولها الوراثية على الرغم من اختلاف بعض الأنواع القريبة العائدة للجنس نفسه في وجود مركبات خاصة بها مما اثبت دورها كمضاد اكسدة.

واوصت الدراسة بدراسة بقية أنواع العائلة الصليبية كيميائيا وكمضادرات أكسدة بإجراء دراسات على الكائنات الحية المجهرية كالبكتريا والفطريات بإستخدام المستخلصات الكلايكوسيدية للنباتات المدروسه لتنقية المركبات التي اثبتت فعالية كمضادات اكسدة وعزلها.

علاج السرطان باستعمال الفايروسات والزيوت النباتية

وناقشت دراسة في كلية العلوم جامعة البصرة (تقييم التأثير السمي المشترك لفيروسات مرض النيوكاسل وزيت الكافور اتجاه لخلايا السرطانية مختبريا) وبينت دراسة الباحثة سناء عبد الحميد غالي قدرة استعمال مزيج من فيروسات مرض النيوكاسل عترة لاسوتا وزيت الكافور في محاربة خلايا سرطان الثدي البشري وتهدف الدراسة قياس السمية الخلويه والكشف عن الموت الخلوي المبرمج وتقدير بروتينات الموت الخلوي المبرمج الكاسبيز ٩و٨و٣ .

واستنتجت الدراسة ان فيروسات مرض النيوكاسل وزيت الكافور احدث تثبيط في توالد الخط الخلوي لسرطان الثدي نوعAMJ13 كما حث عملية الموت الخلوي المبرمج في مسارات غير معتمده على تنشيط الكاسبيز واوصت الدراسة دراسة التأثير التأزري لزيت الكافور مع فيروسات اخرى وتجربتها على أنواع اخرى من الخلايا السرطانية مختبريا واستعمال تقنيات اخرى لدراسة التأثير التأزري كا الدراسة المناعية وتجربة استعمال مزيج من الفيروس والزيت على الحيونات المختبرية

تطبيقات المؤثرات الاسية

وناقشت دراسة تطبيقات المؤثر في المتطابقات، التكاملات ومتعددات الحدود الاسية لطالب الدراسات العليا حسن جميل حسن ، وتهدف الدراسة الى التعريف بالمؤثر كمؤثر عام للعديد من مؤثرات وتضمنت الدراسة ثلاثة فصول .

وتناولت تعريف المؤثر واستخدام متطابقاته لتعميم بعض المتطابقات الاسية المعروفة كمتطابقة كوشي ، وصيغة مجموع بفاف –سلشوتس الاسية وأعطاء قيم خاصة للمعلمات في المتطابقات واستخدامه المؤثر لتعميم بعض تكاملات مثل تكامل اندرو-آسكي ، تكامل غاسبر وتكامل آسكي- ولسن وصيغة ميلروصيغة روجرز وتوسيعهما لمتعددات الحدود ، واوصت الرسالة بدراسة مؤثرات اخرى وتعميمها بشكل اشمل واكبر.

تأثير ارتفاع الحديد على بعض العوامل المناعية

وناقشت دراسة في كلية العلوم بجامعة البصرة تاثير ارتفاع الحديد على بعض العوامل المناعية ، وتضمنت الدراسة التي القتها الباحثة اسراء جبار حسون الى التحري عن تأثير ارتفاع الحديد على تنشيط خلايا المونوسايت وافراز السايتوكاينات الالتهابية ومنها(( IL-6,TNF-a and TGF-B1,IL1a،من ثم دراسة تأثير هذه السايتوكاينات على تنظيم افراز الهبسدين (الببتيد المسؤول عن تنظيم توازن الحديد في الجسم ) وتضمنت الدراسة ٦٠ مريضا بالثلاسيميا الكبرى نوع بيتا و ٢٨ شخص كمجموعه سيطرة .

وتوصي الدراسة الى اجراء دراسة حول التركيب الجيني للهبسدين و استخدامه مختبريا بالإضافة الى اجراء المزيد من الدراسات خول وظائف الخلايا المناعيه خصوصا الخلايا البلعميه واللمفوسايت .

واستنتجت الدراسة الى ان زيادة الحديد تؤدي الى تنشيط خلايا (non classical monocytes وبالتالي زيادة افراز IL-1a,IL-6,TNF-a,TGF-B1) وكذلك ان بعض هذه السايتوكاينات له علاقة مباشرة بأفراز الهبسدين وهي IL1a ,IL-6,TNF-a لكن ليس TGF-B1 .

براءة اختراع عن إنتاج أوساط زرعية

حصل فريق بحثي في كلية العلوم بجامعة البصرة مؤلف من أ.م.د. إنعام محمود نجم الربيعي و م. م. كاظم فاضل كاظم الرحيم/جامعة البصرة كلية التربية في القرنة/قسم علوم الحياة على براءة اختراع لتمكنه من تحضير وانتاج اوساط زرعية تخمرية fermentation media مستمدة من مخلفات صناعة دبس التمر في محافظة البصرة وتضمنت البراءه تصنيع في انتاج كتلة حيوية فطرية fungal biomass يمكن الاستفادة منها في مجالات تطبيقية صناعية وطبية ذات قيمة اقتصادية وذكر المخترعون بان الاوساط التي حضرت قد طورها الباحثين بحيث اصبحث اكثر ملائمة لنمو طيف واسع من الفطريات ضمن تراكيز محسوبة ودالة حامضية ملائمة ، فيما بين ان الاوساط المذكورة هي اوساط اقل تكلفة بكثير من الاوساط التجارية والتي يمكن انتاجها وتسويقها من اجل الحصول على كتلة حيوية جيدة يمكن استثمارها في انتاج المنتجات الصناعية والطبية والتطبيقية المختلفة.

علما ان براءة الاختراع مسجلة في مكتب الاختراعات الامريكية الحكومي USPTO من خلال دار النشر اوكلاند و أوهايو الذي تحث الوزارة على الدخول فيه و يعتبر وكيل رسمي لتسجيل براءات الاختراع وان دار النشر المذكورة اعلاه هي راعي رسمي لمؤتمر بحوث البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة التكنولوجية / بغداد.