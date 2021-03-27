مصدر حكومي: رئيس الوزراء سيزور السعودية خلال هذا الاسبوع

الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

بغداد – الصباح الجديد

أعلن مصدر حكومي امس السبت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع الجاري، فيما اورد مكتبه اتفاقه والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على غقد القمة الثلاثية بسن البلاد ومصر والاردن في اقرب وقت.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “الكاظمي سيزور الرياض نهاية الأسبوع الجاري في زيارة رسمية” ، مضيفا أن “الكاظمي سيلتقي ولي العهد محمد بن سلمان، وقد يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا”.

وأشار المصدر إلى أن “الزيارة ستبحث ملفات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات السعودية والتهديدات التي تتعرض لها السعودية من الأراضي العراقية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز قد اجريا امس الاول الجمعة، محادثات عبر الاتصال المرئي وتلقى خلالها الأول دعوة لزيارة الرياض في أقرب فرصة.

وقال بيان مشترك ان الدعوة “للقاء ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وتجدر الاشارة الى أن الكاظمي كان دعي الى زيارة السعودية قبل اشهر، الا انها اجلت لظروف وصفت بالقاهرة.

وفي سياق قريب، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي امس السبت، وملك الأردن، ضرورة عقد القمة الثلاثية بين بغداد وعمان والقاهرة، بأقرب وقت.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير “تلقى امس الاول اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات”.

واكد الجانبان، وفقاً للبيان: “اهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة”.