عشرة أضرار للهواتف المحمولة للشباب

الصباح الجديد-متابعة:

مع ان التكنلوجيا التي تتعلق بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي كانت الغاية منها تسهيل امر التواصل بين الاشخاص الا انها باعدت بينهم اكثر. نجد اليوم ان الشباب حتى عندما يلتقون ويكونون برفقة بعض منعزلين عن بعضهم اذ كل منهم يمسك بهاتفه ويتواصل مع اخرين من اصدقاء افتراضيين.

الدكتورة ايمان داود استشارى العلاقات الأسرية.اوضحت اضرار الهواتف المحمولة على صحة الشباب وذكرت من ضمن هذه الاضرار:

1- التهاب الأوتار اذ يمكن أن يؤدي كتابة الرسائل بصورة مستمرة إلى التهاب الأوتار وتسبب ألمًا في اليدين والظهر

2. الإجهاد. أثبتت الدراسات أن الشباب الذين يقضون الكثير من وقتهم مع هواتفهم المحمولة أكثر عرضة للتوتر والقلق والاكتئاب، ووجدت الأبحاث أن الاستعمال المفرط للهواتف الذكية قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية .

3. قلة النوم. وجدت الدراسات أن الشباب الذين يستعملون الهواتف المحمولة بعد إطفاء الأنوار وفي اثناء تواجدهم في الفراش يعانون من إرهاق متزايد.

4. الحوادث. يميل الشباب إلى الرد على المكالمات والرسائل النصية في أثناء القيادة ، الأمر الذي ثبت أنه خطير. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، من المرجح أن يشتت الآنتباه.

5. القلق. الاعتماد على الرسائل النصية كأسلوب أساس للتواصل يمكن أن يزيد القلق لدى الشباب، فيمكن للرد الفوري من صديق أن يجلب الفرح والبهجة، ولكن في حالة تأخر الاستجابة أو عدم الرد، يمكن أن تتحول هذه المتعة نفسها إلى خيبة أمل، يمكن أن يتحول إدمان الهواتف المحمولة إلى هوس للتحقق من الرسائل والرد على الفور. قد يؤدي أيضًا إلى زيادة القلق من خلال خلق وهم بأنهم تلقوا رسالة حتى في حالة عدم وجود رسالة، ما يجعلهم يفحصون هواتفهم بشكل متكرر.

6. خطر الاصابة بالسرطان. على الرغم من عدم وجود دليل واضح على العلاقة بين استعمال الهاتف الخلوي والسرطان، إلا أن هناك بعض الارتباطات المهمة إحصائيًا لدى بعض الأشخاص أظهرت البيانات التي تم جمعها من خمس دول أوروبية زيادة خطر الإصابة بورم العصب السمعي لدى أولئك الذين استعملوا الهاتف الخلوي لمدة عشر سنوات أو أكثر .

7. التنمر الإلكتروني. وفقًا لدراسة أجريت على أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاما ، فإن 15٪ من الأطفال تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت ، و 10٪ تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت عن طريق الهاتف الخلوي ، و 5٪ تعرضوا للتسلط عبر الإنترنت على شخص آخر من خلال الهاتف الخلوي. ووفقًا للمسح، فإن التنمر عبر الإنترنت يجعل المراهقين حزينين وغير راغبين في الذهاب إلى المدرسة. ويواجه الأطفال مشكلات نفسية، مثل الصداع المتكرر، ومشكلات في النوم، والاكتئاب. يعد التعرف على التنمر عبر الإنترنت أكثر صعوبة من التعرف على التنمر الجسدي لأنه أن يكون غير مرئي او غير معروف ما يجعل تنمره اشد قساوة وعنف.

8. هيبة زائفة. جعلت التطورات الأخيرة في الهواتف المحمولة من السهل على المراهقين الوصول إلى أي معلومات. لكن المراهقين الساذجين (في سنهم) قد يأخذونها على محمل الجد ويتأثرون بها قد يقودهم هذا إلى العيش في عالم خيالي وتطوير مكانة زائفة قد يلجأ البعض أيضًا إلى الجرائم لتحقيق تخيلاتهم.

9. السمنة. قد يؤدي الاستعمال المستمر للهواتف المحمولة إلى السمنة لدى المراهقين ووفقًا لدراسة أجرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن الشباب الذين يقضون ساعات أكثر يوميًا على الهواتف المحمولة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة. وتوضح الدراسة أن الشباب الذين يقضون أكثر من خمس ساعات يوميًا أمام الشاشات أكثر عرضة بنسبة 43 ٪ للحصول على قسط أقل من النوم أو ممارسة الرياضة، ما يؤدي إلى السمنة .

10. مشاكل في الرؤية. وفقًا لدراسة أجريت على 30 طالبًا في الطب، وجد أن 83٪ منهم يعانون من متلازمة رؤية الهاتف الخلوي. تشمل الأعراض الإجهاد والاحمرار والحرقان وعدم وضوح الرؤية وجفاف العين .

ولاننا دائما نقول ان ما يزيد عن حده ينقلب ضده، فان المبالغة باستعمال الهواتف المحمولة مع انه مفيد بجوانب عدة الا انها تتسبب باضرار جسيمة عندما لا نضع قوانين لاختيار الوقت المناسب والمدة المناسبة لاستعماله.