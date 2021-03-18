ريال مدريد يكرر فوزه على أتالانتا ويبلغ ربع نهائي الأبطال

مانشستر سيتي يواصل تفوقه على مونشنجلادباخ

العواصم ـ وكالات:

بلغ ريال مدريد الإسباني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن تجاوز عقبة ضيفه أتالانتا الإيطالي (3-1) في إياب ثمن نهائي المسابقة.وكان ريال مدريد فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابل وتأهل بفوزه بمجموع المواجهتين (4-1).. افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 34 وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وقلّص مورييل النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 83 قبل أن يسجل ماركو أسينسيو رابع أهداف الريال في الدقيقة 85.

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه إلى ربع النهائي، بعدما كان سبق أن أحرز بإشرافه لقب المسابقة على مدى 3 مواسم توالياً (2016-2018).. ولم ينجح «زيزو» في تخطي ثمن نهائي المسابقة الأوروبية منذ عودته إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في آّذار 2019، حيث خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذلك العام، وثم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2020.

وأكد لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بالفوز (3-1) على أتالانتا، في إياب ثمن النهائي، أن الميرينجي «سيقاتل» من أجل الفوز بالتشامبيونز والليجا أيضا.وقال فاسكيز «سنقاتل من أجل دوري الأبطال بالتأكيد.. وسنفعل نفس الشيء في الليجا، نحب الدوري الإسباني»، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة (موفيستار+) عقب مباراة أتالانتا.

من جانبه، أبرز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قوة الأداء الدفاعي للريال، وتصدياته لمحاولات نجم الفريق الإيطالي، الكولومبي دوفان زاباتا.وأوضح «كنا رائعين في الدفاع، وأدركنا متى نضغط على المنافس في الأمام، ومتى لا يجب أن نفعل ذلك».

وواصل «تصديت بسهولة لتسديدة على المرمى، في الشوط الأول، ثم محاولتين جيدتين من زاباتا في الشوط الثاني، لذا لم يستطيعوا الدخول في أجواء المباراة.. وتمكن مورييل من إحراز هدف رائع للأسف».

من جانب اخر، لحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين إلى ربع نهائي المسابقة بعد فوزه 2-0 على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، على ملعب بوشكاش أرينا، في إياب دور الـ 16.وكان الفريق الإنجليزي قد فاز ذهابًا على بوروسيا مونشنجلادباخ بالنتيجة نفسها.سجل ثنائية مانشستر سيتي، كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان في الدقيقتين 12 و18.