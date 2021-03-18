تونس تحتضن المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء

بدعم نقابة الفنانين العراقيين وجهات اخرى

سمير خليل

من المؤمل ان تنطلق يوم السبت المقبل العشرين من الشهر الجاري فعاليات وعروض المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بتونس والذي يستمر لغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وللحديث عن هذا المهرجان قال المخرج التونسي حافظ خليفة صاحب فكرة المهرجان ومديره: “المهرجان فكرة تراودني منذ سنوات، ومؤخرا طرحتها على صندوق الابداع في تونس بدعم من المجلس البريطاني الممول من الاتحاد الاوربي، وهو صندوق تمويل دولي لدعم كل المبادرات المبتكرة، لخلق مساحات جديدة والولوج الى المناطق الداخلية في البلدان العربية.

وتابع: “فكرة المهرجان تعتمد على جزأين، الاول، التكوين والمشاركة في التنمية المستدامة على مستوى التكوين في فن الممثل، اخذنا اقليم الجنوب التونسي من خلال الاعتماد على ست محافظات منه والتي لها علاقة بالصحراء: قفصة وتوزر وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي والاخيرة هي التي ستحتضن المهرجان”.

ويضيف: “المهرجان يعتمد على الورشات التكوينية وستكون في 76 حصة تكوينية على مدى شهرين، ثم مخرجات الورش التي يديرها اساتذة متخصصون بفن المسرح ثم ننتقل الى عروض المهرجان “.

وعن فكرة المهرجان والهدف منها يقول: