شركتنا حصلت على تجديد شهادة الجودة الآيزو وتواصل تعظيم مواردها

مدير عام الشركة العامة للنقل البري يتحدث للصباح الجديد :

البصرة ـ سعدي السند:

حصلت مؤخراً الشركة العامة للنقل البري احدى تشكيلات وزارة النقل على تجديد شهادة الجودة لنظام إدارة الجودة ( ISO 9001:2015)

وقال مدير عام الشركة رئيس مجلس الادارة مرتضى كريم الشحماني إن التجديد جاء بعد أن أكملت شركة المعايير الدولية لإدارة نظم الجودة عبر فريقها كل اجراءات التدقيق الخارجي على نظام الجودة في الشركة..

وأكد الشحماني إن شهادة الجودة جددت بعد عملية تدقيق شاملة ومكثفة أثبتت امتثال نظام العمل في الشركة العامة للنقل البري للمعايير المتعارف عليها عالمياً وفق المنظمة الدولية للمعايير (lso) ، وقد توّجت هذه الشهادة الجهود التي بذلت من اجل دعم ستراتيجية الشركة الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

من جانبه أكد المهندس فراس كاظم مسؤول شعبة الجودة إن الثقة منحت للشركة عبرّ تجديد شهادة الجودة بعد ان لمس فريق التدقيق الخارجي من تنفيذ الشركة لخطة التنمية والتطوير والعمل على تقديم خدمات عالية الجودة أبرزت إن نظام العمل في النقل البري حقق الاهداف المنشودة خلال فترة وجيزه بفضل تكاتف الاقسام وجهود فريق التدقيق الداخلي والعمل على التطوير المستمر والجاد للحفاظ على مكانتها.

وبيّن المهندس فراس ان مدير عام الشركة العامة للنقل البري عقد عدة اجتماعات ضَمتّ مدراء الاقسام ومسؤول شعبة الجودة لتقييم النظام واستعراض واقع العمل وما تم تحقيقه في الشركة للمواصفة الدولية

ISO 9001:2015 .

وكان المدير العام يؤكد دائما بهذا الصدد إن ادارة الجودة هي نهج تطوير الادارة والقوى العاملة والانشطة التي تم تنفيذها من أجل تلبية طلبات العملاء في تقديم الخدمة من خلال توفير الهدف والاجماع في نهج النظام وبمشاركة جميع الموظفين بما في ذلك الادارة العليا ، مؤكداً على حرص وزير النقل على اعتماد نظام ادارة الجودة (الآيزو) في تشكيلات الوزارة كافة.

وان مراجعة ادارة الجودة تكون نصف سنوية للوقوف على ما تحقق في المرحلة الماضية وفق نتائج التدقيق المشتملة على التحسين المستمر في تقديم الخدمة التي سبقها إنجاز التدقيق وفقآ للتوقيتات المحددة بحرفية وجهود استثنائية من قبل فريق التدقيق الداخلي والتي اثمرت عن زيادة الوعي لدى موظفي الشركة بأهمية تطبيق نظام الجودة واغلاق حالات عدم المطابقة شاكرآ في ذات الوقت مدراء الاقسام لتعاونهم الكبير ودورهم الفعال في حصول الشركة على شهادة الآيزو.

يذكر إن الشركة العامة للنقل البري قد منحت شهادة الجودة في منتصف شهر كانون الاول للعام المنصرم

وتعد من أهم الشهادات عالمياً تمنح للمؤسسات تقديراً لالتزامها بالمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير (ISO).

وقال الشحماني حقق أسطول الشركة العامة للنقل البري / خلال العشرة ايام الماضية من شهر اذار (243) نقلة ، شملت (208) نقلات منها مادة الأسمدة وبواقع (11500) طن ، تم نقلها من معمل الاسمدة في خور الزبير الى مخازن وزارة الزراعة المتوزعة في محافظات العراق كافة ضمن العقد المبرم مع وزارة الزراعة للمساهمة في إنجاح موسم الاستزراع الصيفي.

فيما استمر نشاط أسطول الشركة بدعم جهود الحكومة المركزية للنهوض بالواقع الخدمي من خلال نقل (35) حاوية للمواد الكهربائية ضمن محور ميناء ام قصر / صلاح الدين حسب العقد المبرم مع وزارة الكهرباء.

وأشاد مدير عام الشركة رئيس بجهود منسوبي الشركة وحرصهم على الوفاء بإلتزامات الشركة تجاه وزارات الدولة الخدمية وبما ينسجم مع رؤى وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي في البذل والعطاء لتعظيم موارد الشركة والانفتاح على مختلف القطاعات الحكومية خدمة للصالح العام.

وأوضح ان شهر شباط الماضي واسطول النقل البري لم يتوقف في نقل الحمولات وانجاز جميع العقود والاتفاقيات المبرمة مع جميع الوزارات .وقد نتج عن هذا التحدي الذي تبرمه النقل البري انجاز (٤١٦ ) نقلة خلال شهر شباط الماضي بحمولة تجاوزت ( ١٧ ) الف طن لمختلف البضائع تنوعت على شكل اسمدة زراعية ( ٣٩٢ ) شاحنة ومعدات كهربائية (٢٤) نقلة بحجم (٤٠) قدم .

وتأتي هذه الجهود مسنودة من قبل وزير النقل الكابتن ناصر بندر الشبلي ومتابعة ميدانية لآلية التحميل والتفريغ من قبل مدير عام الشركة من اجل تعزيز مكانة الشركة الاقتصادية بين تشكيلات الوزارة والحفاظ عليها وقد شكر سائقو البري ادارة الشركة على وقوفها ومتابعتها في تنفيذ عقود الوزارات كافة التي ترى في النقل البري الناقل المعتمد لجميع محافظات العراق.