نوال خان: أعتمد على احساسي في اختيار اعمالي< ويهمني ملامسة اللحن لي

حاورها: سمير خليل

ولدت في الكويت وتعيش في لندن، لكن هويتها العزيزة وعشها الاصلي الدافئ هو من يضيء موهبتها ويستفز مشاعرها واحاسيسها، من غربتها الباردة تهدل حمامة حلاوة صوتها كلمات والحان عراقية شجية، تبعثها نسائم محبة صوب اهلها ومحبيها لتصل دواخلهم رغم بعد المسافات وآهات الحنين، ضيفتنا نوال خان، صوت عراقي يحاول جاهدا تذكيرنا بأن الاصوات الغنائية النسوية في العراق لم تمت وان عفا عليها الزمن والنائبات، ذكية، حيوية دؤوبة تختار بدقة وتأني ما يناسب حنجرتها، عن عملها تتحدث: اختياري لأعمالي يعتمد على احساسي بها واقتناعي اولا فأنا تهمني المفردة كثيرا ومن ثم اللحن الذي يلامسني، اشارك زوجي والاصدقاء المقربون جدا في اختياراتي لكن القرار يكون لي في اخر الامر، احيانا كثيره اتدخل في النص واغير فيه واضيف وكل من تعامل معي يعلم والحمد لله انني ابادله التعاون ولا يشكل الامر لهم اي ازعاج ابدا كما انني اتدخل في اللحن ايضا وفي صياغه الميلودي احيانا ، وانا هنا اشكر رفيق اعمالي الفنان علي صالح الدي تعاملت معه في اغلب اعمالي والذي دائما ما يمنحني مساحة كبيره جدا واشكر ايضا الموزع المبدع فرات تركي على تنفيذه مجموعة كبيرة من الفلكلوريات لي ايضا .

*واين تضع نوال خان نفسها بين المطربات اليوم؟

ــ لا استطيع تصنيف نفسي فنيا لكني استطيع القول بأن لي لونا خاصا يجمع بين الطرب والكلاسيك وهو لون لم بعد يناسب عصرنا الحالي لكنني تميزت به، أما بالنسبة لتسمية مطربات فأنا كنت ولازلت اقول بأن لقب مطربات انتهى مع رحيل اغلب الاصوات النسوية العراقية ووقف عند الفنانة الكبيرة انوار عبد الوهاب والفنانة سيتا هاكوبيان والفنانة امل خضير اطال الله في عمرهن حيث ما ان تسمعهن حتي تطرب لأصواتهن،

أما الاصوات الاخرى الموجودة الان فهن مغنيات أو مؤديات وانا مغنية حتى يثبت العكس والحكم لكبار الأساتذة» .