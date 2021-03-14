هبات المرأة الجميلة للرجل..التوتر وامراض القلب

الصباح الجديد-متابعة:

اجرى باحثون من جامعة هارفارد وقسم علوم الإدارة والهندسة بجامعة تشجيانغ الصينية تتعلق بتأثير المرأة الجميلة على عقل الرجل وطريقة تفكيره.

وذكر الباحثون أن الجمال يفوق بشكل فعال قدرة الرجال على التصرف بعقلانية، كما وجد أكاديميون في جامعة تشجيانغ أنه كلما كانت المرأة أجمل، زاد احتمال القفز إلى قرارات من دون النظر في العواقب المحتملة لأفعالنا.. وعلميًا يقال إن الموافقة على مطالب امرأة جميلة “يثير داراتنا العصبية المتعلقة بالمكافأة” وفقًا لمؤلفي الدراسة. والمكافأة تتمثل بالشعور بالسعادة عند تلبية مطالب المرأة الجميلة. كما لاحظ باحثو هارفارد أيضًا أن وجه المرأة الجميلة “مثل الشوكولاتة أو النقود أو الكوكايين لعقل الشاب”…وهذه الملاحظة الطريفة تدعمها العديد من الدراسات الأخرى، وفقاً لصحيفة thesun.

واختبر باحثون أستراليون هذه الفكرة عندما لاحظوا مجموعات من الشباب يتزلجون على الألواح. عندما لم يكن هناك أي فتيات، كان الرجال يميلون إلى اللعب بأمان وعقلانية…لكن عندما طلب الباحثون من الفتيات الجميلات الظهور ومراقبة المتزلجين، انتهى بهم الأمر إلى اتخاذ المزيد من المخاطر الغبية ومحاولة اداء حركات أكثر لإثارة للإعجاب برغم انها حركات خطرة ويمكن ان تنتج عنها كوارث تتعلق بسلامتهم…وتشير تحليلات أخرى إلى أن هذه الزيادة في المخاطرة ناتجة جزئيًا عن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

وفقا للبحث يصبح الرجال حمقى بعد تفاعلهم مع امرأة يجدونها جذابة. وفي إحدى الدراسات، سجل الرجال درجات أقل في الاختبارات المعرفية بعد مقابلة النساء.

وتشير دراسة أحدث إلى أن هذا الضعف الإدراكي يترسخ حتى عندما يتوقع الرجال ببساطة التفاعل مع امرأة، وان كانوا لا يعرفون الكثير عنها ولا حتى ان كانت جميلة ام لا.

وأثبتت دراسة أخرى أجراها بنيامين هادين، اختصاصي العلوم العصبية في جامعة ديوك في مدينة درهام في ولاية نورث كارولينا الأميركية، أنَّ في مخ الرجل بعض المراكز التي تنشط عندما يرى امرأة جميلة، ما يجعله يشعر بالراحة والاستمتاع.

وقال هادين ان هذا هو السبب الذي يجعل الرجل على استعداد للدفع مقابل شراء صور للنساء الجميلات، ما يوضح سبب تفوق مبيعات المجلات التي تهتم بعرض صور الجميلات.

كما تشير أبحاث اخرى إلى أنه حتى مع التفاعلات المحدودة للغاية، قد يعاني الرجال من ضعف إدراكي عند مواجهة الجنس الآخر. ووجد العلماء أنه عندما نواجه مواقف نشعر فيها بالقلق بشكل خاص بشأن الانطباع الذي نتركه، فقد نواجه صعوبة في التفكير بوضوح. في حالة الرجال، فإن التفكير في التفاعل مع المرأة كافٍ لجعل أدمغتهم تصبح مشوشة بعض الشيء.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلى تلجراف”، أكدت الدراسات التي أجرتها جامعة ” فالنسيا” الإسبانية، أن ارتفاع معدل هرمون “الكورتيزول” في الدم سببه قضاء أكثر من خمسة دقائق مع امرأة جميلة ما يؤثر على صحة الرجل لأنه الهرمون المسؤول عن الإجهاد للجسد.

وذكرت دراسات أخرى أن المرأة الجذابة تسبب للرجل عدة أمراض ما بين النفسية والجسدية، مثل التوتر والاجهاد وأمراض القلب، بسبب زيادة توتره أمامها، خاصة هؤلاء الذين يظنون أنهم ليسوا على القدر الكافي من الشجاعة لمجاراتها، وتصبح المرأة الجميلة مشكلة كبرى بالحياة الاجتماعية لإثارتها مشاعر “الغيرة” لدى النساء وجذبها لإعجاب الرجال، ووفقًا لمجلة “إكسبيريمونتل” يقل الأداء الوظيفي للرجال الذين يجالسون نساء جذابات، عمن يجالسون نساء لا يجدونهن جذابات.

وأجمعت دراستان أميركية وبريطانية أجريت على 3509 أفراد أن زيادة نسبة الإصابة بأمراض الضغط تزداد لدى الرجال المتزوجين من نساء جميلات.