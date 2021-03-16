أنشطة وفعاليات متنوعة لخدمة المجتمع تنفذها كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

تابعتها الصباح الجديد

البصرة – سعدي السند :

يواصل مكتب الصباح الجديد في البصرة متابعته لأنشطة وفعاليات كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية بالتنسيق مع الزملاء في اعلام رئاسة الجامعة وكلياتها ومراكزها.

قياس تركيز البورون في شط العرب

فقد نظمت كلية التربية للعلوم الصرفة محاضرة علمية عن قياس تركيز البورون في شط العرب والبيئة البحرية العراقية باستخدام تقنية ICP-OES .

وتضمنت المحاضرة التي قدمها التدريسي علي فاخر حبيب دراسة قياس نسبة تركيز البورون في شط العرب و البيئة البحرية العراقية بأستخدام تقنيتين احداهما في جامعة طهران والأخرى في كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم من خلال تشعيع العينات بواسطة مصدر نيوتروني حيث وجد ان التراكيز البحرية أعلى بكثير من التراكيز التي تم الحصول عليها في مياه شط العرب.

وتهدف المحاضرة إلى معرفة مستويات البورون في شط العرب والبيئة البحرية العراقية وفيما اذا كانت ضمن الحدود المسموح بها او تتجاوز تلك الحدود

اتفاق علمي

ووقعت جامعة البصرة والجامعة التقنية الجنوبية اتفاقا علميا في مجال تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية.

واتفق الجانبان على تدريب الطلبة الاوائل بالدراسات الجامعية الاولية لكل طرف لدى الطرف الآخر والمساعدة في اعداد المناهج الدراسية الاكاديمية في مجال الدراسات الاولية والعليا.

واكد الاتفاق على المساعدة في اجراء البحوث العلمية المشتركة في الاختصاصات المختلفة في المراكز البحثية الموجودة لدى الطرفين والتعاون في اقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية التي يقيمها اي من الطرفين.

إدارة الوقت

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة الكترونية عن إدارة الوقت.

وتهدف الورشة الى تزويد المشتركين بالمعلومات والمعارف المتعلقة بإدارة الوقت والتركيز على اكساب المشتركين مهارات جديدة وتنمية مهاراتهم و قدراتهم وصقلها ليكونوا قادرين على إدارة الوقت والعمل بفعالية وجودة.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور عباس عبد الحميد عبد العباس مفهوم الوقت وأهميته بشكل عام وإدارة الوقت بشكل خاص وتسليط الضوء على مفهوم تحليل الوقت وتوضيح المقصود بمضيعات الوقت وأهم أسبابها وكيف يكون التعامل معها للحد من سلبياتها على إدارة الوقت والتركيز على مفهوم التخطيط للوقت وأهميته و توضيح الكيفية او الأسلوب الأمثل لصياغة الأهداف.

وأوصت الورشة بأستثمار ما تقدم بها والتركيز على المفاهيم والأمثلة الواقعية من أجل تطبيقها على الواقع العملي للمديرين والموظفين بشتى مستوياتهم التنظيمية بالشكل الذي ينعكس بصورة إيجابية على جودة إدارة الوقت و فعاليتها في حياتهم بشكل عام وعملهم الوظيفي بشكل خاص

اهم 10 مهارات في القيادة

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الإنترنيت عن اهم عشر مهارات في القيادة .

وتهدف الورشة الى توضيح المهارات العشر الواجب التحلي بها من قبل أي مسؤول إداري او قيادي او ما يطلق عليها بالمهارات الهامة.

وتضمنت الورشة التي حاضرها الدكتور رفعت عبدالله جاسم الحديث عن عشر مهارات أساسية يجب أن يتصف بها القادة والمدراء والمكونات الأساسية لكل مهارة من هذه المهارات ليكون بالإمكان التدرب عليها وإتقانها.

وأوصت الورشة بوجوب تدريب القيادات الإدارية على مهارات القيادة والتي يطلق عليها بالمهارات الناعمة التي تمكن القادة والمدراء من أداء عملهم على أكمل وجه وبما ينعكس بالفائدة على أداء وحداتهم الإدارية

أسس وتطبيقات لتحليل البيانات

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر ورشة عبر الإنترنيت عن الأسس النظرية والتطبيقات العملية لتحليل البيانات بإستخدام الحقيبة الإحصائية SPSS.

وتهدف الورشة تعريف المشتركين بأسس الإحصاء ودوره في البحث العلمي وكيفية تحليل البيانات بإستخدام الحقيبة الإحصائية SPSS .

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور عامر عبد النبي حساب مقاييس النزعة المركزية لعينة واحدة ولأكثر من عينة ومقاييس التشتت لعينة واحدة ولأكثر من عينة وكيفية أستخراج الإحصاء الوصفي مع المخططات ( المدرج التكراري والاعمدة البيانية والمخطط الدائري ومنحنى التوزيع الطبيعي).

وأوصت الورشة إدخال علم الإحصاء في الكورسات الدراسية لطلبة الدراسات الأولية والعليا للتخصصات كافة و تضمين مادة الحاسوب في الدراسة الجامعية برنامج SPSS لأكساب الطلبة المهارات اللازمة لأستخدامه في بحوثهم العلمية.

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر ورشة الكترونية عن الإحصاء بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية لتحليل البيانات باستخدام SPSS.

وتهدف الورشة تعريف المشتركين بأسس الاحصاء و دوره في البحث العلمي والمصادر الاحصائية للبيانات وكيفية تحليلها بإستخدام الحقيبة الإحصائية SPSS .

وتضمنت الورشة التي حاضر فيها الدكتور عامر عبد النبي أسس الإحصاء وانواع الاحصاء و المصادر الإحصائية للبيانات ومستوى الدلالة ودرجات الحرية ، وأوصت بتشجيع العمل بالأساليب الإحصائية الحديثة لتحليل بيانات البحوث العلمية وإعتماد القرارات الصادرة عن المؤسسات الرسمية على الإحصاءات بعد تحليلها لضمان إتخاذ القرارات الصائبة.