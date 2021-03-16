العراق أكبر مورد خام للهند في شباط

خام برنت يصل إلى 70 دولارا

أفادت بيانات من مصادر تجارية امس الاثنين، أن العراق احتل المرتبة الأولى كأكبر مورد للهند في شباط الماضي .

وأظهرت البيانات أن العراق بقي أكبر الموردين للهند بالرغم من نزول المشتريات 23 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 867 ألفا و500 برميل يوميا.

وحسب البيانات ان الولايات المتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند في الشهر الماضي، حيث ارتفعت 48 بالمئة لتصل الى 545 ألفا و300 برميل يوميا في شباط مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14 بالمئة من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.

في المقابل، أظهرت البيانات نزول واردات شباط من السعودية 42 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 445 ألفا و200 برميل يوميا.

ويصدر العراق اكثر من 65 % من النفط الخام الى دول اسيا وخاصة الهند والصين.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين، وبلغ برنت مستوى 70 دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم توقعات الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايار / مايو 10 سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة ، إلى 69.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:47 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 65.73 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير كانون الثاني وفبراير شباط، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب “رويترز” .

وقال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة ، مضيفا إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

ومما زاد الأسعار دعما، قالت مصادر بقطاع التكرير لرويترز يوم الجمعة إن السعودية أكبر مصدر للنفط خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل نيسان لما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بما يصل إلى 15 بالمئة، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

يأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر أبريل .

وقال محللون لدى “جيه.بي مورجان” في مذكرة أسبوعية “إن من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تحفيز زيادة إنتاج الخام الأمريكي هذا العام”.

ووفقا لـ”رويترز”، أكدوا أنه في ظل الأسعار الحالية، ثمة جدوى اقتصادية لأغلب مشغلي العمليات البرية في الولايات المتحدة، ما يترك مجموعة كبيرة من المشغلين، من الشركات العامة الكبرى إلى الشركات المملوكة ملكية خاصة، في موقف جيد لتكثيف الأنشطة في النصف الثاني من العام الجاري وبناء زخم قوي لإنتاج كميات أكبر في 2022.

ويتوقع البنك حاليا أن يبلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي في المتوسط 11.78 مليون برميل يوميا في كانون الأول 2021 بارتفاع قدره 710 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي.

وأكد البنك أن إنتاج النفط المحكم في الولايات المتحدة سيبلغ في المتوسط 11.36 مليون برميل يوميا في 2021 مقارنة بمتوسط 11.32 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

جنرال الكتريك تحصل على عقد لتأهيل محطة عكاز في الانبار

الصباح الجديد ــ وكالات

اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي امس الاثنين ان شركة جنرال الكتريك هي الجهة المنفذة لمشروع اعادة اعمار وتأهيل محطة كهرباء عكاز وليست شركة صدى النجوم العراقية .

وقال المحلاوي في تصريح صحفي ان ” الشركة المنفذة لمشروع اعادة اعمار وتـأهيل وتشغيل محطة كهرباء عكاز بقضاء القائم غربي الانبار ، هي شركة الكتريك الامريكية والتنفيذ عبر شركة صدى النجوم العراقية”.

واضاف ان” شركة جنرال الكتريك الامريكية اتفقت مع وزارة الكهرباء بتوريد كافة المعدات والمستلزمات الخاصة بعملية اعادة اعمار وتأهيل محطة كهرباء عكاز من امريكا في حين تقوم شركة صدى النجوم العراقية بعمليات غير رئيسية وتلتزم بإجراءات الشركة الامريكية ، مبينا ان” المعدات لتشغيل المحطة امريكية الصنع”.

يشار الى ان الشركات الامريكية العامة في الانبار تعتمد على اناطة العمل الى شركات عراقية في خطوة تبتغي من وراءها الحصول على ارباح مالية طائلة كون ان هذه الشركات تمتلك التأثير القوي في الية الحصول على الفرص الاستثمارية من الحكومة المركزية