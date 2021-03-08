الخطوط الجوية تهدر ملايين الدولارات بتعاقدها مع شركة بريطانية

الصباح الجديد ــ متابعة :

كشف عضو في مجلس النواب العراقي، امس الاحد، عن هدر عشرات ملايين الدولارات من واردات شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب التعاقد مع شركة مينزز البريطانية.

وقال النائب جمال المحمداوي بحسب وثائق ، إن “وزارة النقل قامت بالتعاقد مع شركة مينزز البريطانية لغرض تطوير الخدمات الأرضية والمناولة الخاصة بخدمات الوقود المقدمة للطائرات تبين لنا مجموعة من الأمور”.

وأضاف، أن “شعبة الخدمات الأرضية التابعة لشركة الخطوط الجوية كانت تقوم بالخدمات المذكورة آنفا وأنها تقدم تلك الخدمات للطائرات العراقية مجانا في حين ستقدم الخدمات من قبل شركة مينزز لقاء مبالغ مالية تصل سنويا إلى أكثر من ( 41،152،925)$ للسنة الواحدة على أساس عدد رحلات سنوي يبلغ (9،209) رحلة من وإلى مطار بغداد”.

وتابع المحمداوي “بذلك فإن شركة الخطوط الجوية ستفقد ايراد الطائرات الأجنبية (28،092،730)$ يطرح منه نسبة (13٪) الخاصة بالخطوط الجوية العراقية والتي تبلغ ( 3،652،054)$ وبذلك يكون صافي ايراد الطائرات الأجنبية (24،440،675)$ في حين أن الإيرادات الواردة من الطائرات العراقية (41،152،925)$ ولذا يكون مجموع الإيرادات من الطائرات العراقية والأجنبية (65،593،597)$ وبطرح المصاريف التشغيلية التقديرية البالغة (4،500،000)$ يكون الباقي (61،093،597)$ وعند طرح حصة الخطوط الجوية البالغة (30٪) وهي (18،328،079)$ عندها يكون صافي المبلغ الذي يتم دفعه إلى شركة مينزز الذي يساوي (70٪) هو (42،765،517)$”.

وأشار الى ان “ايرادات الشحن الجوي ستفقد شركة الخطوط الجوية العراقية (70٪) من إيراداتها، اما بخصوص إيراد الشحن الجوي خاص عن نقل شحنات البنك المركزي فإنها ستفقد ما يصل إلى (50 ٪) من الإيرادات، اما بشأن ايرادات المناولة الأرضية للوقود فإن شركة الخطوط الجوية العراقية ستدفع إيرادات الطائرات الأجنبية من الوقود (4،300،000)$ و ايرادات مناولة الطائرات العراقية من الوقود (10،309،000)$ ومجموع ذلك (14،609،000)$، فيما كانت المناولة الأرضية للوقود تقدم للطائرات العراقية مجانا من قبل شعبة الوقود في شركة الخطوط الجوية”.

وأوضح أن “مجموعة ما تدفعه شركة الخطوط الجوية العراقية عن جميع الخدمات تساوي (54،604،840)$. وأكد أن قيام شركة الخطوط الجوية العراقية التعاقد مع شركة مينزز البريطانية ودفع (70٪) من الإيرادات يعد هدرا في المال العام ولا يتناسب مع ظروف العجز المالي في ميزانية الدولة حيث لا مبرر لدفع تلك المبالغ إلى شركات أجنبية عن خدمات تقوم بها شركة الخطوط الجوية دون أي مشاكل وبكفاءة جيدة”.

وحمل المحمداوي وزارة النقل وإدارة شركة الخطوط الجوية العراقية “كامل المسؤولية عن هذا الهدر”.

(96،784،370،000) دينار ايرادات المنافذ الحدودية للشهر الماضي

الصباح الجديد ــ وكالات

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، امس الاول السبت، الايرادات المتحققة خلال شهر شباط من العام الجاري.

وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، إن الايرادات بلغت” (96،784،370،000) دينار عراقي”.

وأضاف البيان أن “مجمل المخالفات التي تم ضبطها (105) مخالفة تحت عناوين مختلفة (تلاعب في الرسوم، ووصف البضاعة، تهريب عجلات، مطلوبين للقضاء، مخدرات وغيرها)”.

وتابع البيان أن تلك الاحصاءات جاءت “بالرغم من الظروف الاستثنائية لتفشي وانتشار جائحة كورونا وتزامن مع شهر (شباط) بما يسمى العطلة الصينية والتي توقفت فيه تدفق البضائع إلى كافة أنحاء العالم وانعكس ذلك على حجم التبادل التجاري ونسبة الإيرادات”.