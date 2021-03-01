الجيش الابيض يواصل التصدي للفيروس المتحور

فلاح الناصر:

ينقسم عمل زينب عبد العظيم ما بين مستشفى النسائية والاطفال في محافظتها المثنى بعنوان رئيس اقدم مساعدي تخدير، وادارتها لفريق الصحة والبيئة التطوعي / مكتب المثنى، وإدارة وكالة سومر SSM الإخبارية، إلى جانب اعداد وتقديم برنامج (بصمة الانساني) في إذاعة الوان التي تبث عبر اليوتيوب.

تقول زينب، دبلوم معهد طبي، انها تقسم وقتها بنحو جيد بين وظيفتها والعمل الانساني، سيما في المشاركة بالتصدي إلى جائحة كورونا ضمن عملها في «الجيش الابيض» وواجبها الإنساني، وايضا المشاركة بحملات توعوية وارشادية، في حين يسلط برنامج (بصمة الانساني) الضوء على مبادرات ايجابية في التصدي إلى الجائحة، وكذلك اجراء مقابلات مع شخصيات تعمل في المجال الطبي او الانساني او المبدعين من شتى الاختصاصات في المحافظة.

تقول: «حصلت على شهادة تقديرية من دائرة صحة المحافظة تثمينا لما قدمته في واجبي الانساني مع الفرق التطوعية، والتكريم يضاعف مسؤولياتي لأكون مع اخوتي في تمتين حائط الصد الاول والحفاظ على اهلنا من خطر تفشي سرعة الفيروس المتحور».

تؤكد زينب ان الفايروس المتحور يشكل خطرا، في حين يكون التصدي له من المواطنين، بتطبيق شروط السلامة، من ضمنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين وعدم اقامة التجمعات باشكالها المتعددة، حيث تتطلب توعية ثقافية متواصلة للمواطنين، سيما بعد ازدياد حالات الإصابة، والالتزام يسهم في دعم الجيش الابيض ويخفف العبء عنهم في هذه المدة الحرجة، سيما بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها العاملون في حائط الصد الاول.

التحقت بالجانب الإعلامي عن طريق بثها المباشر لنشاطات فريق الصحة والبيئة التطوعي/ مكتب المثنى، حيث تابعها المخرج الإذاعي امجد الموسوي رئيس اتحاد الصحفيين في المثنى ورشحها للعمل في قناة ألوان، وتقدم برنامجها باختيار ضيوف للحديث عن موضوعات الساعة في ميادين متنوعة.

بدأ عملها ضمن فريق الصحة والبيئة التطوعي منذ اربعة سنوات، ومنحت لقب افضل شخصية انسانية لعام 2020 في حفل اقيم في محافظة اربيل، ويأتي اللقب في ضوء ما اشتركت فيه من اعمال ونشاطات مهمة قدمها الفريق كالمشاركة في مفارز طبية ضمن مناسبات دينية وتوزيع سلات غذائية وحملات الختان وترميم وصبغ مدارس وتوزيع القرطاسية للطلاب، وتقديم مساعدات عينية لأسر متعففة، ونشاطات اخرى متعددة.

ومؤخرا تم اعتمادها رسميا ممثلة من مركز الشرق الاوسط للتنمية والحريات الاعلامية عن مركز الصحة والبيئة التطوعي لتؤدي دورا مهما في التواصل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية واقامة البرامج التدريبية والنشاطات الثقافية والتطوعية واعمال الاغاثة الانسانية.

تطمح من خلال إدارتها لفرع وكالة SSM الإخبارية، ومعها فريقا يضم (اكرم رزاق محمد وعامر فاضل وعمار مزعل وغفران حسين علي) بإيصال صوت المحافظة وتسليط الضوء على شتى قطاعاتها والعمل على ايجاد بيئة افضل، والتأكيد على الاهتمام بالبنى التحتية واكمال مشاريعها ودعم المبدعين في جميع الاختصاصات.