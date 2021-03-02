50 الف جرعة فقط من أصل خمس ملايين “وعدت” الصحة بها تصل البلاد

الخدمات النيابية تستغرب تناقضات الوزارة بشأن لقاحات كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:

باشرت وزارة الصحة امس الثلاثاء، اول عمليات التطعيم ضد فايروس كورونا، بعد وصول 50 الف جرعة من اصل أربعة ملايين و950 الف جرعة، كان يفترض ان تصل ما بين نهاية الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر، كما وعد وزير الصحة قبل عشرة أيام من هذا التاريخ، وفيما أكدت وزارة الصحة والبيئة امس الثلاثاء أن أول عملية تطعيم بلقاح كورونا تم إجراؤها امس في دائرة مدينة الطب ببغداد، أبدت لجنة الخدمات النيابية استغرابها من التصريحات المتناقضة والمتضاربة للوزارة بشأن وصول اللقاحات، مطالبة الوزير بالحضور الفوري تحت قبة البرلمان للوقف على الحقيقة.

وفي مؤتمر صحفي رسمي، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “الوزارة بدأت يوم امس بأول عملية تطعيم لمواطن عراقي بحضور الوزير حسن التميمي”.

وأضاف البدر أن “اللقاح الصيني وصل إلى العراق فجر يوم امس الثلاثاء، وبدأنا بتوزيعه على دوائر الصحة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب، وبقية المحافظات، وأرسلنا عدداً من الجرعات إلى كردستان”.

وأوضح أن “وزارة الصحة حددت أكثر من 600 مركز و60 مستشفى لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا”، مبيناً أن “اللقاحات موجودة في مراكز التلقيح”.

وبشأن لقاح فايزر، أكد المتحدث، أن “وزارته تواصلت بشكل مباشر مع الشركة المنتجة للقاح، ووفرنا الثلاجات الخاصة بخزنه، وحجزنا مليوناً و525 ألف جرعة”.

ولفت البدر إلى أن “16 مليون جرعة ستصل إلى العراق من مرفق كوفاكس، بعد اعتمادنا عليه في توفير اللقاحات”، مبينا أن “الوزارة أطلقت يوم اول أمس تطبيقاً خاصاً للمواطنين بحجز اللقاح، ومتوفر باللغتين العربية والكردية، وبإمكان المواطنين من الفئات المشمولة الحجز مباشرة”.

يذكر في هذا الصدد ان وزير الصحة حسن التميمي كان أكد يوم الأحد 21 من شباط الماضي قرب وصول خمسة ملايين جرعة من لقاحي فايزر واسترازينيكا، اذ قال في ذلك اليوم: “نهاية الشهر الحالي ستصل العراق 3.4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ومليون ونصف أخرى من لقاح فايزر مطلع آذار المقبل، وستمنح اللقاحات للأعمار فوق الـ 16 سنة”، لافتا الى انه “خلال 4/3 ستصلنا هدية من الشعب الصيني قوامها 50 ألف جرعة وستكون للمواطنين.”

ويلاحظ من التصريح السابق للوزير والتصريح الأخير للمتحدث باسم الوزارة، تكرار رقم المليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر، الأمر الذي يؤكد تضارب التصريحات الذي ذهبت اليه لجنة الخدمات النيابية، ففي حين وعد الوزير بوصولها مطلع هذا الشهر، قال المتحدث باسم الوزارة أن “وزارته تواصلت بشكل مباشر مع الشركة المنتجة للقاح، ووفرنا الثلاجات الخاصة بخزنه، وحجزنا مليوناً و525 ألف جرعة”.

وفي هذا الشأن، أبدت لجنة الخدمات النيابية امس الثلاثاء، استغرابها من التصريحات المتناقضة والمتضاربة لوزارة الصحة بوصول اللقاحات، مطالبة وزير الصحة بتوضيح الحقائق للبرلمان او تفنيد التضارب الذي بدأ يقلق المواطنين.