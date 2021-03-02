اسايش السليمانية تضبط مواد مخدرة وتعتقل عشرات المتاجرين بها

السليمانية – عباس اركوازي:

اعلن مسؤول قسم مكافحة المخدرات في دائرة اسايش محافظة السليمانية بشتيوان بهاء الدين، تمكن قوات الاسايش من اعتقال ثلاثة عصابات خلال الساعات 48 المنصرمة تتألف من 23 شخصاً كانوا يتاجرون ويتعاطون المواد المخدرة في المحافظة.

واكد بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقده صباح امس وحضرته الصباح الجديد، ان قوات مكافحة المواد المخدرات في دائرة الاسيش تمكنت ايضاً بالتنسيق مع الاقسام المعنية في الاجهزة الامنية بالمحافظة من العثور على مواد مخدرة كانت تحاول عصابة متمرسة من تهريبها وكانت المخدرات مخبأة في اثاث منزلي كانوا ينوون اخراجها الى خارج الاقليم ومحافظات الوسط والجنوب.

واوضح، ان المديرية تمكنت خلال الاشهر الثلاث المنصرمة من بداية العام الحالي اعتقال 123 شخصاً بينهم 23 من النساء، كانوا يتاجرون بالمواد المخدرة ويعملون على بيعها وتهريبها الى بقية مناطق العراق.

واشار الى ان نسبة تعاطي وتناول المواد المخدرة في محافظات الاقليم شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً، وان المديرية تسجل ارتفاعا مستمراً باعداد مستخدميها عن الاعوام الماضية.

بهاء الدين قال،”لدينا حدود واسعة مع دول الجوار وهو ما يسهل عملية دخول هذه المواد الى مدن الاقليم”، لافتا الى انه بالرغم من ارتفاع اعداد مستخدمي تلك المواد، الا انه لا يوجد لحد الان مصنع او معمل لتعلبيها وانتاجها في الاقليم.

وشكر بهاء الدين المواطنين على تعاونهم المستمر للحد من هذه الظواهر الغريبة على المجتمع الكردي، مؤكداً ان دائرته تعتمد بالدرجة الاساس على تعاون المواطنين معها، عبر اعطاء المعلومات، التي تسهم في ملاحقة المتورطين ومصادرة المواد المخدرة.