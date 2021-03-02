اجراءات دقيقة لمجابهة الموجة الجديدة لكورونا مع استمرار الخدمات الصحية للمواطنين

دائرة صحة محافظة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة جانبا من فعاليات دائرة صحة البصرة بالتنسيق مع الزملاء في علاقات واعلام دائرة الصحة .

في البدء اطلعنا على الأجراءات المتواصلة الموثقة والمتخذة في دائرة صحة البصرة للحد من جائحة فيروس كورونا وماسبق ذلك من اجتماعات موسعة ضمت مديري المستشفيات ومسؤولي الاقسام الإدارية والفنية في المستشفيات والمراكز الصحية بأشراف ومتابعة مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس التميمي لمناقشة الاجراءات الخاصة بالتعامل مع المراجعين ومناقشة الية العمل الصحي والتوعية والتشديد على إجراءات الوقاية الصحية للحد من جائحة مرض فيروس كورونا وتكثيف حملات التوعية الصحية والتثقيفية للمنتسبين والمراجعين.

وقامت الفرق الصحية بتكثيف الحملات التوعوية ومتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية من قبل المنتسبين والمراجعين ومرافقيهم من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات وتوزيع فولدرات التوعية عليهم ومواصلة العمل بتجهيز ردهات العزل الوبائي في المستشفيات من الأسرّة المقسمة وأسرّة العناية المشددة وغيرها وتهيئة الملاكات الطبية وتمريضية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز الملاكات والتجهيزات عند زيادة الحالات مع التركيز والتدقيق في متابعة الردهات الوبائية وتوفير الاسرة واجهزة الانعاش الرئوي والمونيتير والاوكسجين .

وأكدت دائرة صحة البصرة ان ملاكات المستشفيات ملتزمة بأجراءآت الوقاية وتطبيق قواعد مكافحة العدوى، وتفعيل السيطرة على التلوث، مع وجود طوارئ خاصة لأستقبال المصابين ووضع فرق تحري لعمل مسحات وغير ذلك من الأجراءات المهمة .

من جانب آخر اقام مستشفى الزبير العام ورشة عمل حول خدمات القطاع الصحي والتوعية للوقاية من العنف الاجتماعي ضد النساء .

وأقيمت الورشة بمتابعة مباشرة من قبل مدير المستشفى الزبير العام الدكتور علي حسين الجزائري وهي ورشة عمل تدريبية لتقديم (الخدمات في القطاع الصحي) من قبل منظمة النجدة الشعبية واليونيسف والتي تخص المنع والوقاية من العنف الاجتماعي ضد النساء وكذلك الطرق الاساسية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا.

وتم خلال الورشة مناقشة الاستجابة لحالات العنف والدعم النفسي للنساء والفتيات وطرق السلامة بحضور الكوادر الصحية والطبية والخدمية ومناقشة أهم الأمور التي تخص المحاضرات التوعوية وطرح الاسئلة والاشكالات وطرق نشر روح الانسانية بين المجتمع والنساء .

عملية ترقيع طبلة الاذن ورأب طبلة الاذن الوسطى

ونجح فريق طبي متخصص في مستشفى الصدر التعليمي بأجراء عملية ترقيع طبلة الاذن ورأب الاذن الوسطى ذو الدخول المشترك لمريضة تبلغ من العمر 37 عاماً .

ونقلاً عن الطبيب المشرف الدكتور دريد التميمي اختصاص طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة ان المريضة كانت تعاني من التهابات مزمنة ومتكررة في الاذن مع ثقب في طبلة الاذن، وبعد اجراء الفحوصات المطلوبة تم اجراء العملية باستخدام المجهر لاستكشاف واستئصال النتوء الحلمي ومن ثم استخدام الناظور الصلب لترقيع طبلة الاذن واستغرقت العملية 4 ساعات تكللت بنجاح تام بجهود الفريق الطبي المكون من الدكتور دريد التميمي اختصاص طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة والدكتورة دعاء مظفر مقيمة قدمى طالبة دراسات عليا , والدكتور محمد علي اخصائي تخدير, و غيداء نجم مساعدة تخدير, و سولاف واميرة ناظم مساعد عمليات, وعامل الصالة محمد ماجد وكادر صالة العمليات.

انقاذ حياة مريض عشريني يعاني من السمنة

ونجح فريق طبي متخصص في مستشفى الصدر التعليمي بأجراء عملية نوعية فوق الكبرى لقص المعدة وإصلاح وخياطة المريء لمريض يبلغ من العمر 26 سنة .

وذكر اعلام صحة البصرة نقلاً عن الطبيب المشرف الدكتور كاظم حسن الحسني استشاري الجراحة العامة والجراحة الناظورية ان المريض كان يعاني من السمنة المفرطة حيث يبلغ وزنه 117 كغم ويعاني ايضا من جرح وثقب في الجزء الاسفل من المريء مع استسقاء التجويف الجنبي الايسر (خراج) ، حيث تم اجراء العملية بفتح البطن لقص المعدة طولياً واستكشاف وبزل الخراج تحت الحجاب الحاجز حول الطحال , وتمكن الفريق الطبي من الوصول الى مكان جرح المريء واصلاحه وخياطته بطنياً دون الاضطرار الى فتح الصدر مع ما كان من صعوبات العمل بسبب الالتصاقات والوزن الزائد و استغرقت العملية ساعتين ونصف تكللت بنجاح تام.، وذلك بجهود الفريق الطبي المكون من الدكتور كاظم حسن الحسني استشاري الجراحة العامة والجراحة الناظورية والدكتورة ابرار عبد الكريم اختصاصية التخدير والعناية، الدكتورة امنة عبد الامير مقيم اقدم بورد جراحة عامة، الدكتورة علي نوري مقيم اقدم بورد جراحة عامة وكادر ضالة العمليات.