درجال يبحث مع رئيس إتحاد الطائرة النهوض بواقع اللعبة

بغداد ـ محمد حمدي:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل عزيز ، وبحث معه واقع اللعبة والية تطويرها وتفعيل دوري الفئات العمرية، مؤكداً تسخير منشآت وقاعات الوزارة لخدمة اتحاد اللعبة والمنتخبات الوطنية.

وقدم عزيز شرحا وافيا عن هموم اللعبة وفقر البنى التحتية وقلة الدعم المادي الذي يعزز دور الاتحاد في اعتماد الخبرات التدريبية الاجنبية واقامة المعسكرات، مثنيا على دور الوزير درجال في دعم الإتحاد والأندية وسعيه الحثيث نحو اكمال عدد من المنشات والقاعات الرياضية والانتقال الى جانب رعاية القطاع الخاص للاندية والاتحادات .. و أكد الوزير درجال منشات وقاعات الوزارة متاحة امام الاتحاد والمنتخبات الوطنية.