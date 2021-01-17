مشيغان تشهد مهرجان “كوثا مشيغان” للفيلم العربي والعالمي

بجهود ابداعية عراقية

سمير خليل

تحت شعار(السينما حياة) تشهد مدينة مشيغان في الولايات المتحدة الاميركية (مهرجان كوثا مشيغان للفيلم العربي والعالمي) بدورته الاولى خلال شهر آذار المقبل.

وتتوالى التحضيرات والاستعدادات لإقامة هذا المهرجان، وشكلت لجان مختصة من الفنانين، وذكر الفنان العراقي المغترب مهدي البابلي مؤسس ورئيس المهرجان: منها اللجنة العليا للمهرجان والتي ضمت الفنان نصير شمه رئيس اللجنة العليا للمهرجان وعضوية الفنانين: محمد صبحي وعمر عبدالعزيز والمخرج العراقي محسن العلي وعبير عيسى وعامر سالمين اضافة للفنان مهدي البابلي.

كما شكلت لجنة فنية ( فحص وفرز الأفلام ) واللجنة التحكيمية ( اختيار الأفلام الفائزة ) ولجنة العلاقات والإعلام (الدعاية والإعلام والمتابعة والتنسيق ).

واضاف البابلي: “المهرجان سيجمع بين عروض Online والعرض الحي المباشر live أمام الجمهور، اذ سيكون بث الأفلام عبر منصة إلكترونية مختصة، اما حفل الختام وعرض الأفلام الفائزة والتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين، فستكون حية مباشرة أمام الجمهور في احدى الصالات السينمائية”.

وبشأن الجهات الساندة والداعمة للمهرجان يقول:

“المهرجان سيقام بدعم ورعاية من المركز الدولي للإعلام والثقافة والإبداع في أميركا، والمؤسسة الدولية للإعلام والثقافة والإبداع في أميركا ايضا، وفنان اليونيسكو للسلام الموسيقار نصير شمه، ومن مصر اتحاد الفنانين العرب، وإتحاد النقابات السينمائية، ولجنة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، ومازال الباب مفتوحا أمام الجهات ذات العلاقة المختصة والراغبة بالدعم والمؤازرة”.

*وما هي مضامين الافلام المشاركة وانواعها؟

“الافلام المشاركة ستكون افلاما قصيرة بسبب جائحة كورونا ولثلاث فئات، الروائي والوثائقي والرسوم المتحركة.

وبشأن جوائز المهرجان وشروط المشاركة، أضاف البابلي:

“الجوائز المقدمة في المهرجان مصممة خصيصا للمهرجان بشكل احترافي إبداعي وستكون تحت عنوان: أفضل فيلم رواني قصير، وأفضل فيلم وثائقي قصير، وأفضل فيلم رسوم متحركة قصير، اضافة الى تقديم شهادات مشاركة للأفلام المتأهلة، والتي لا تتجاوز كحد اعلى العشرين فيلما”.

وتابع: “اما شروط المشاركة، فهي ضرورة مراعاة ان يكون ارسال الأفلام حصرا من صاحب الامتياز للفيلم، وثانيا الموافقة على بث الفيلم عبر المنصة إلكترونية في اثناء المهرجان واخذ ربما مقطع قصير لأغراض الدعاية والإعلام.

واورد: “سترافق فعاليات المهرجان، ورشة سينمائية يستفيد منها المشاركون والحاضرون والمتابعون، وندوة مخصصة للفيلم الفائز يجري فيها استضافة صانع الفيلم واضاءة على من وقف وراء النجاح لفيلمه، و استضافه نجم سينمائي عربي كبير او نجم عالمي، وسيكون الضيف في هذه الدورة نجم عربي كبير تحت عنوان (المشوار) يتحدث فيه الضيف عن تجربته وشوطه الفني وتكريمه بالمهرجان.

وافاد : “سيقام برنامج ثقافي مختص بالسينما ويكون جزء من مهرجان كوثا مشيغان ويرفده بكل ما هو جديد ومفيد عبر مبدعي السينما في العالم وكبار النقاد و الفنانين السينمائيين والمهتمين بالفن السابع يحمل اسم(صالون كوثا ميشكان السينمائي).

وختم” من المؤمل ان يقام حفل الختام بحضور اصحاب الأفلام الفائزة واعضاء لجان المهرجان وجمهور العامة وشخصيات سينمائية سيجري توجيه الدعوات لها، وهذه الدورة الاستثنائية ستخصص للأفلام القصيرة كما ذكرت وفي الدورات المقبلة بإذن ألله سيجري استقبال الأفلام القصيرة والطويلة ايضا بفئاتها المتعددة.