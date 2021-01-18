ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية تشهدها كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

تابعتها الصباح الجديد

البصرة – سعدي السند:

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات الكليات والمراكز العلمية في جامعة البصرة بالتنسيق مع الزملاء في اعلام الجامعة .

اول مؤتمر علمي افتراضي

فقد عقدت جامعة البصرة مؤتمرها العلمي (تقييم وتقويم التعليم الإلكتروني والمدمج في طريق التحول نحو جامعات الجيل الرابع الرقمية) في ديوان رئاسة الجامعة.

وتضمن المؤتمر محاضرة لرئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي بين خلالها ان هذا المؤتمر العلمي عقد برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وهو اول مؤتمر علمي افتراضي خلال العام الدراسي الحالي وتكمن اهمية انعقاد هذا المؤتمر لبيان استعدادات الجامعة الفنية للانطلاق الى جامعات الجيل الرابع.

واضاف الدكتور حمادي ان الجامعة وبدعم متواصل من الفريق الفني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع خطة علمية لانجاح العام الدراسي الحالي من خلال الاعتماد على التعليم المدمج لتحقيق نتائج علمية تناسب وما توصلت إليه الجامعات العالمية.

اما المحاضرة الثانية والتي حملت عنوان (منصة التعليم الالكتروني في جامعة البصرة المميزات والامكانيات) لمدير قسم التخطيط والمتابعة في جامعة البصرة الدكتور حيدر جاسم فاضل.

كما ناقشت المحاضرة الثالثة (احصائية للصفوف الالكترونية لجميع اساتذة الجامعة والمحاضرات المرفوعة وروابط المحاضرات التزامنية المحدثة) لمدير مركز الحاسبة الالكترونية في الجامعة كيان عبد العزيز مطلق.

وناقشت المحاضرة الرابعة في المؤتمر والتي حملت عنوان (موقع جامعة البصرة العربي والانجليزي وعرض نظم الموارد البشرية لكليات جامعة البصرة) لمدير شعبة الموقع الالكتروني في الجامعة حسين جاسم محمد.

وحاضر في المحور الثاني للمؤتمر والذي حمل عنوان (التعليم الالكتروني في الجامعة التكنولوجية وجامعة ديالى وجامعة الكوفة والكفيل) الدكتور عامر سليم الامير في محاضرة حملت عنوان (التوجهات الوزارية والمدمج المعكوس) ، وناقش الدكتور انور صبحي الجبوري ( مواقع الجامعات ضمن تصنيف الويبومتركس)

ودعا الباحثون في المؤتمرالى ضرورة تسخير كافة الامكانات الفنية والتكنولوجية من اجل المحافظة على المستوى العلمي في الجامعات بما يتناسب وموقعها العلمي في المحافل الدولية.

دراسة لتأسيس جامعة ملتقى النهرين

تم بمكتب النائب الاداري لمحافظ البصرة الدكتور ضرغام الأجودي عقد اجتماع بحضور رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي ومعاون عميد كلية تربية القرنة الدكتور قاسم مطر والتدريسي في الكلية الدكتور وسام جمعة لفتة ومدير بلدية القرنة المهندس صلاح حنون ومدير بلدية المدينة المهندس عدي حاتم هجول ومدير بلدية الامام جعفر الصادق (ع) المهندس داوود سلمان عباس.

وتناول الاجتماع دراسة الموقع الجغرافي الملائم لتأسيس جامعة ملتقى النهرين الحكومية الجديدة والخيارات المطروحة لتخصيص قطعة الارض شمال المحافظة لتضم عدداً من الكليات التي ستسهم في تطوير وتنمية المناطق المحيطة بها.

سفرة علمية لطلبة علوم البحار

وضمن مقررات المنهاج الدراسي لطلبة علوم البحار الطبيعية للعام الدراسي الحالي أقيمت سفرة علمية الى مصنع الثغر للصناعات الأسفلتية والتابع للشركة العامة للصناعات التعدينية بغية تعريف الطلبة بأهمية الأستفادة من المخلفات النفطية وأعادة إستخدامها مرة أخرى وكذلك المساهمة في تقليل التلوث النفطي ومتمنين لبلدنا التقدم والأستفادة من هذه المصانع والمشاريع البناءة التي تخدم البلد.

انشاء صف الكتروني عبر الانترنيت

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الانترنيت عن كيفية انشاء صف الكتروني باستعمال منصة (Google classroom) والقاء المحاضرات في منصة (Google meet) وتسجيل حضور الطلبة باضافة اداة (meet attendance ) واستعمال (google form) وانشاء جدول حضور الطلبة باستعمال اداة ( pivot table).

وتهدف الورشة التي قدمتها مدير المركز الدكتور نداء محمد باقر الى تدريب الاساتذة على كيفية ربط الصف الالكتروني بالتعليم المتزامن والمباشر باستعمال حزمة من المنصات الالكترونية .

وتضمنت الورشة خطوات انشاء الصف الالكتروني في منصة (كلاسروم ) وربطها بـ ( كوكل الميت) وتسجيل المحاضرة فيديويا وارسال رابط الاجتماع في (كوكل ميت) الى الطلبة .

وتطرقت الورشة الى كيفية تثبيت اضافة (meet attendance) لتسجيل الحضور تلقائيا وشرح تسجيل الحضور عن طريق (الفورما) واستعمال الجدول المحوري ( pivotable ) لعد الحضور تلقائيا في نهاية الفصل او السنة الدراسية فضلا عن انشاء رابط ثابت للحضور على مدى العام .

المستجدات في علاج حصى المسالك البولية ناظورياً

وعقدت كلية الطب في جامعة البصرة ويبينار مشتركا مع الجمعية الاوروبية للمسالك البولية – قسم التقنيات الاوروبية للمسالك البولية وكان الويبينار حول المستجدات في علاج حصى المسالك البولية ناظورياً. شارك في الويبينار متحدثون من اليونان- جامعة بتراس ومن صربيا- جامعة بلغراد وادار الجلسة الدكتور مرتضى محمد صالح المسافر والدكتور سكولاريكوس من اليونان ايضاً والدكتور علي گوزن من المانيا. وحضر الويبينار عدد من داخل البصرة وخارجها وايضاً من خارج العراق.