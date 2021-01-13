نائب كردي يطالب بالتحقيق في تهريب عشرات مليارات الدولارات وعمليات غسيل اموال لأخرى

في رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

السليمانية – عباس اركوازي:

وجه نائب كردي رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف فيها استمرار عمليات واسعة لغسيل وتهريب الاموال، مطالباً باستعادة الاموال المهربة التي قدرها بمليارات الدولارات.

واوضح عضو لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم علي حمه صالح، في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء مصطفی الکاظمي بعنوان استعادة الأموال المهربة، ان لديه الكثير من المعلومات والوثائق حول تهریب وغسيل الأموال في العراق واقليم كردستان.

ودعا حمه صالح الحكومة والجهات المعنية بالعمل على إعادة هذه الأموال معتبراً ذلك الطريق الصحيح والقانوني للخروج من الأزمات المالیة والإقتصادیة الحادة التي تواجهها البلاد.

واشار حمه صالح انه على استعداد للتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لتقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بتهريب وغسيل الاموال.

وقال حمه صالح “احدى الوثائق التي امتلكها ويعود تأريخها الى 15/3/2016 تثبت “تهريب” 78 مليار دولار من خلال 46 بنكاً، منها 12 مليار دولار هربت عبر أربعة بنوك مرتبطة بإقليم كردستان.

ودعا الى تشكيل لجنة تحقيقية لدراسة والتأكد من تلك الوثائق، والتنسيق مع الوكالات الدولية لاسترداد تلك الأموال.

بدوره اقر رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الدكتور يوسف محمد عن وجود وثائق قضائیة ومصرفیة مهمة عن تهريب الاموال العراقية، وبضمنها أموال إقلیم کردستان، الى الخارج عبر بعض المسؤولين الفاسدين، متوقعاً ان تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. وقال محمد للصباح الجديد،”انه من الضروري قیام السلطات باجراءت صارمة ضد الفاسدين وايقاف نزيف الاموال العراقية عن طریق الفساد.