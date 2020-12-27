شكرا اتحاد الامارات لكرة القدم

الاتحاد الاماراتي منذ زمن بعيد وقف ومازال يقف وقفه جاده وصادقه مع اتحادنا العراقي لكرة القدم ومع فرقنا الرياضية خاصة وان الحضر منعنا من اللعب على ارضنا فاختار العراق ارض الامارات لتكون ملعب لنا في نظام الذهاب والإياب وذلك لوجود جالية عراقية كبيرة وتعلق ومحبة الامارت للاعبين العراقين والشعور نفسه للجالية العراقية في الامارات.

وهذا ما شاهدنا عندما قام الكابتن علي البصراوي بالتنسيق مع المستثمرين العراقين لتوفير باصات نقل للجماهير العراقيه في الامارات وتحضير التغذية وتذاكر الدخول إلى الملعب للمشجعين وسعدت الجماهير الرياضية العراقية عندما أحرز البطولة منتخب الامارات وعبر المسؤولين الإماراتيين عن هذه المبادرة الطيبة من الجانب العراقي بالامس وجهت دعوة لمنتخب العراق للمشاركه في بطولة رباعية في الامارات استجاب العراق لدعوة الامارات وشارك واحرز اللقب تحت قيادة المدرب العراقي الراحل ناظم شاكر.

وفي هذه البطولة التي ستقام الشهر المقبل وجهت دعوة لمنتخب العراق وافق العراق على المشاركة برغم غياب المحترفين تقديرا لاهتمام الامارات بمنتخبنا الوطني.

كما دعا الامارت العراق لمباراة وديه قبل البطولة الرياضيه وهذا تعبير عن المحبة والوفاء بين البلدين الشقيقين شكرا للشيخ راشد النعيمي رئيس الاتحاد الاماراتي وتقدير وامتنان لكافة اعضاء الاتحاد.

مدرب عراقي محترف