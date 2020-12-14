قنواتنا الملاحية جاهزة للإبحار الآمن واستقبال السفن وخططنا مستمرة لتعظيم الأيرادات

مدير عام شركة موانئ العراق يتحدث للصباح الجديد:

البصرة – سعدي السند :

تواصل الشركة العامة لموانئ العراق تنفيذ أنشطتها وفعالياتها المينائية في مواقع عملها في البحر وفي اليابسة وفق خطة العمل التي تؤكد فيها حضورها الكبير لتعزيز برامجها لتعظيم ايراداتها لخدمة الأقتصاد الوطني واكتساب سمعة عالمية أكبر تجعل من موانئنا في مصاف موانئ دول العالم .

الإبحار الآمن

جاء ذلك في حديث للدكتور المهندس فرحان الفرطوسي مدير عام شركة موانئ العراق ل ( الصباح الجديد ) مضيفا : ان موانئنا تعلن جاهزية قنواتها للأبحار الأمن واستقبال السفن على مدار 24 ساعة بعد انتشال الغريق (الصالحية) التي كانت تعيق مرور السفن اوقات الليل في ضوء توجيهات الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير النقل ومتابعاته اليومية عبر الأتصال ومن خلال أكثر من زيارة قام بها لمواقع العمل في الموانئ العراقية بضرورة تنظيف قنواتنا الملاحية من الغوارق حيث تم رفع اكثر الغوارق التي تعيق وصول السفن الى موانئنا ، مشيراً الى استمرار العمل لرفع جميع الغوارق وفق جدول زمني معد من قبل الإدارة العليا والاقسام ذات العلاقة .

و بين الفرطوسي ان أرصفة الشركة جاهزة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع ليلاً و نهاراً ، بعد انتشال الغريق الساحبة الصالحية ورفع العوامات التحذيرية التي وضعت حول الغريق في قناة ام قصر الملاحية

من جهته اكد الكابتن رمزي ايشا مدير قسم السيطرة و التوجيه البحري ان القناة الملاحية من خور عبدالله الى خور الزبير مروراً بأم قصر جاهزة لمرور السفن على مدار الساعة ، موضحاً ان عمليات الملاحة البحرية توقفت في اوقات الليل بسبب وجود الغريق الصالحية منذ مطلع شهر مايس من هذا العام

آلية العمل المشترك مع المنافذ

وبحثنا مع مدير عام هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي في مقر الشركة ، سبل التنسيق بما يخدم تطوير العمل المشترك في المنافذ البحرية

و قال الفرطوسي ان الموانئ العراقية تعمل بتنسيق عال مع هيئة المنافذ الحدودية لضمان تأمين انسيابية العمل ، مبيناً ان أدارة الموانئ داعمة و مساندة لعمل الهيئة بما يسهم نجاح المهام المناطة بها .

و أضاف : ان اللقاء تناول أهمية مشروعي ساحة الترحيب الكبرى و السياج الأمني لميناءي أم قصر الشمالي و الجنوبي ، مبدياً استعداد الموانئ لتذليل كافة العقبات التي تعيق انسيابية العمل المشترك

صيانة العوامات البحرية

وأكد لقد باشرت الشركة العامة لموانئ العراق ، شعبة التنوير البحري بصيانة وادامة واستبدال المصابيح العاطلة في عوامات الدلالة البحرية لقناة خور عبدالله و ذلك للمرور الآمن للوحدات البحرية والسفن التي تأم الموانئ

والعمل بضرورة إدامة وتأثيث القنوات الملاحية البحرية بعوامات الدلالة البحرية بما يضمن سلامة السفن التجارية المتنوعة التي تأم موانئ الشركة فأن موانئ العراق تعمل على مدار اليوم بصيانة وإدامة و انارة عوامات الدلالة البحرية بكافة قنواتنا الملاحية وبجهود إستثنائية من ملاكات التنوير البحري العائد لقسم السيطرة

والتوجيه البحرية ، ذلك من أجل سلامة و انسيابية دخول السفن القادمة والمغادرة

من جانبه بين الكابتن رمزي ايشا مدير قسم السيطرة والتوجيه البحرية ان ملاكات القسم في التنوير البحري قاموا بصيانة و ادامة و إنارة عوامات الدلالة البحرية رقم (2 ,3 ,24 ,27 ,30) رغم الظروف الجوية الصعبة و أرتفاع الامواج ذلك من أجل مرور السفن الداخلة والخارجة من والى قناة خور عبدالله بأنسيابية و أمان .

ساحة لخزن البضاعة المبردة

وأوضح الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي : لقد باشرت الشركة العامة لموانئ العراق بإنشاء ساحة لخزن البضاعة المبردة في ميناء أم قصر الجنوبي ضمن برنامجها لرفع الطاقة الخزنية للموانئ .

وجاء ذلك لأهمية زيادة الطاقة الخزنية في الموانئ ، وبدأت المرحلة الاولى من اعمال تنفيذ ساحة خزن البضائع المبردة في ميناء أم قصر الجنوبي .

من جانبه بين مدير ميناء أم قصر الجنوبي الكابتن مازن خريبط ان ساحة المخازن المبردة الواقعة عند مدخل الميناء ستكون بواقع 22 الف متر مربع لأستيعاب البضاعة المبردة القادمة الى الميناء .

و ان شركة كراسو ستنفذ مشروع انشاء ساحة المخازن المبردة في ميناء ام قصر الجنوبي ضمن المواصفات المطلوبة التي اشترطتها شركة الموانئ لرفع الطاقة الخزنية في الميناء