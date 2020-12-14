العنكوشي وزكي الأفضل «رياضيا» في مهرجان عيون

بغداد ـ الصباح الجديد:

مهرجان عيون السنوي للإبداع العربي لسنة 2020 بدورته الـ 12 التي أختتمت أول أمس في المسرح الوطني ببغداد وحملت أسم الموسيقار «نصير شمة»، شهدت تكريما للوسط الرياضي تمثل في حصول رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي على جائزة افضل شخصية رياضية لعام 2020، في حين فاز الزميل، حيدر زكي، بجائزة أفضل إعلامي رياضي، وبرنامجه أستوديو الجماهير «قناة دجلة» على كأس الافضل.

وفي وقت نثني على النجاح الكبير الذي حققه المهرجان الذي شهد تكريم العديد من الشخصيات العراقية المبدعة او من دول الوطن العربي، فأننا نقدم التهنئة للعنكوشي وزكي على تفوقهما وكسبهما ثقة اللجنة المشرفة على المهرجان، وهذا يعد دافعا مهما لرئيس نادي الديوانية الشاب، او لزميلنا الإعلامي واسرة برنامجه المميز.