نادي الصناعة بطلا للاندية بالدراجات

بغداد ـ ساجد سليم

اختتمت بطولة اندية العراق بالدراجات التي جرت منافساتها في مدينة الحبانية السياحية بمشاركة اكثر من 25 نادي لجميع الفئات المتقدمين والشباب والناشئين والنساء وباشراف مباشر من قبل الاتحاد المركزي للعبة وبالتعاون مع شركة في اي بي .

احرز فريق نادي الصناعة المركز الاول لفئة المتقدمين وحل نادي الجيش بالمركز الثاني ومن ثم جاء نادي اربيل بالترتيب الثالث .اما في منافسات فئة الشباب فقد حصدها نادي اولاد راجي بالمركز الاول والصناعة بالمركز الثاني .اما منافسات الناشئين فقد جاء بالمركز الاول نادي دهوك وحل نادي الرفاعي بالترتيب الثاني اما نادي القائم جاء ثالثا .اما منافسات النساء فقد احرزها نادي نوروز بالمركز الاول وجاء نادي اوفروديت ثانيا وفتاة اربيل بالمركز الثالث .

اما نتائج الفردية للاعبين فقد كانت من نصيب لاعبي الصناعة وهم اللاعب ياسر ضياء الدين واحمد مهند واياد محمد .اما فئة النساء فقد احرزها لاعبات نوروز عن طريق اللاعبة مزدة رفيق وسوزي دلشاد وزهراء مسعد .وفي فئة الشباب فقد احرزها لاعبي نادي اولاد راجي وهم اللاعبين عباس فاضل راجي.اما سباقات الناشئين فقد احرزها لاعب نادي الرفاعي عباس فرحان.في نهاية البطولة وزعت الجوائز والهدايا على الفرق الفائزة في البطولة من قبل ضيوف البطولة واعضاء الاتحاد العراقي المركزي للدراجات.

المنسق الاعلامي للاتحاد